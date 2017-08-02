چهاردهمین دوره مسابقات قرآن کریم در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه فرزندان همکار وزارت نیرو، در مرحله استانی، روز چهارشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۶ در تالار برق کرمانشاه برگزار شد.

دلفانی، مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای استان کرمانشاه در ابتدای این مراسم ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن دهه کرامت و میلاد باسعادت حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام، طی سخنانی با استناد به روایات اظهار داشت: برتری قرآن نسبت به سایر سخنان مانند برتری خداوند نسبت به مخلوقات است.

دلفانی با آرزوی توفیق برای شرکت کنندگان در این مسابقات گفت: چهاردهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه فرزندان همکار در صنعت آب و برق با هدف تعالی فرهنگ قرآنی و شناسایی برترین‌ها برای اعزام به مسابقات کشوری انجام می‌شود.

وی بیان کرد: مرحله کشوری مسابقات قرآن کریم ویژه فرزندان همکار در وزارت نیرو، شهریور ماه امسال در شهر تبریز از استان آذربایجان شرقی برگزار می‌شود و امید داریم فرزندان غیور مؤمن ما در این مسابقات نیز به موفقیت دست یابند.

به گفته دلفانی، این مسابقات با شرکت ۵۶ نفر در رشته‌های قرائت و اذان، حفظ، مفاهیم و احکام در دو گروه دختر و پسر پیش بینی شده و برترین‌های هر رشته در این دوره، به مرحله کشوری راه پیدا می‌کنند.

وی یادآور شد: این مسابقات ویژه دختران و پسران در دو مقطع شامل کلاس چهارم تا نهم و کلاس دهم تا پیش دانشگاهی می‌باشد.

دلفانی ابراز امیدواری کرد که انس با مفاهیم قرآن کریم، سرلوحه زندگی فرزندان ما باشد.

این مسابقات به همت شورای فرهنگی صنعت آب و برق استان کرمانشاه برگزار شد.