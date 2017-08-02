۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۴۲

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد خبر داد؛

کشف ۳۵۰ کیلوگرم گوشت مرغ غیر بهداشتی در ملارد

ملارد- فرمانده انتظامی شهرستان ملارد از کشف ۳۵۰ کیلوگرم گوشت مرغ غیر بهداشتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ برزو همتی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی تماس شهروندان در خصوص استفاده گوشت مرغ غیر بهداشتی در یکی از واحد های صنفی، ماموران پلیس اطلاعات به محل اعزام شده و پس از بازرسی کامل محل مورد نظر موفق به کشف ۳۵۰ کیلوگرم گوشت مرغ غیر بهداشتی شدند.

سرهنگ همتی ادامه داد: در طی این عملیات یک نفر دستگیر و پس تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضائی معرفی شد.  

فرمانده انتظامی ملارد در پایان از شهروندان خواست در جهت جلوگیری از پخش هر نوع کالای تاریخ گذشته و غیر استاندارد هرگونه خبر در خصوص خرید و فروش این گونه مواد را سریعاً از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

