برگزیدگان دوازدهمین جشنواره تئاتر رضوی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیأت داوران دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی متشکل از پیام دهکردی، حسین مسافر آستانه و دکتر سعید اسدی پس از مشاهده و ارزیابی کارشناسی آثار حاضر در بخش مسابقه تئاتر صحنه ای، آراء خود را به شرح زیر اعلام کردند:

موسیقی:

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی برای موسیقی نمایش «زندگی شاید همین حالا» به محمد حسنی از مشهد تقدیم شد.

برگزیده: تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی برای موسیقی نمایش «اسماعیل» به یوسف قربانی از کرج اعطا شد.

طراحی صحنه:

لوح تقدیر و جایزه نقدی برای طراحی صحنه نمایش «چنار لاله» محمد مجازی فر از اندیمشک اعطا شد.

همچنین لوح تقدیر و جایزه نقدی برای طراح صحنه نمایش «زندگی شاید همین حالا» به میثم نوبریان از مشهد داده شد.

برگزیده: تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی برای طراح صحنه نمایش «بازگشت به خانه» به محمد شاکری از بجنورد اعطا شد.

بازیگری مرد:

تقدیر:

لوح تقدیر و جایزه نقدی به رحمان اسلامی بازیگر نمایش«باطل السحر » از قم تقدیم شد.

لوح تقدیر و جایزه نقدی به میثم گودرزی بازیگر نمایش «پانما» از قزوین داده شد.

رتبه سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به احمد شریفی فرد بازیگر نمایش «باطل السحر» از قم اعطا شد.

رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به حکمت شیردل بازیگر نمایش «بازگشت به خانه» از بجنورد تقدیم شد.

رتبه اول: تندیس جشنواره دیپلم افتخار و جایزه نقدی به حمید رضا معدن کن بازیگر نمایش «اسماعیل» از کرج داده شد.

بازیگری زن:

تقدیر:

لوح تقدیر و جایزه نقدی به سوسن بشیر ذرتی بازیگر نمایش «چنار لاله» از اندیشمک داده شد.

لوح تقدیر و جایزه نقدی به تکتم اخجوانی بازیگر نمایش «کوکوی کبوتران حرم» از مشهد تقدیم شد.

رتبه سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به پرستش سلطانی بازیگر نمایش «زندگی شاید همین حالا» از مشهد اعطا شد.

رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به نور انگیزمفخم بازیگر نمایش «اسماعیل» از کرج داده شد.

رتبه اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به سحرناز عباس زاده بازیگر نمایش «اسماعیل» از کرج اعطا شد.

نمایش نامه نویسی:

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی به نویسنده نمایش نامه «باطل السحر» به محمدرضا شاه مردی از قم داده شد.

لوح تقدیر و جایزه نقدی به نویسندگان نمایش نامه «بازگشت به خانه» به محسن براتی و محمد شاکری از بجنورد اعطا شد.

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به نویسنده نمایشنامه «اسماعیل» به سینا شفیعی از کرج اعطا شد.

کارگردانان:

رتبه سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به جواد اشکذری کارگردان نمایش «زندگی شاید همین حالا»از مشهد داده شد.

رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به محمد شاکری کارگردان نمایش «بازگشت به خانه» از بجنورد داده شد.

رتبه اول: تندیس جشنواره دیپلم افتخار و جایزه نقدی به سینا شفیعی کارگردان نمایش «اسماعیل» از کرج اعطا شد.

هیات داوران بخش نمایش نامه نویسی متشکل از میلاد اکبرنژاد، عبدالهی شماسی و حسین فدایی حسین برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام کردند:

نمایش نامه «چه کسی نامه را خواند» به نویسندگی سید مجید میر حسینی از استان فارس

نمایشنامه «سال گذشته حرم» به نویسندگی مسعود احمدی از استان شیراز

نمایشنامه «سفر هشتم»به نویسندگی حسین شمس آبادی از استان خراسان رضوی