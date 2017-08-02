به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شهرکی عصر چهارشنبه در سفر به لرستان در جمع مسئولان انجمن‌ها و فعالان حوزه حمل و نقل مسافر استان باقدردانی از به روز بودن و تسلط آماری مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان بر حوزه مسافر گفت: صنعت حمل و نقل در کشور دچار یک بیماری بسیار مزمن است و مردم به هر علتی از مجموعه قهر کرده‌اند به طوری که در یک وضعیت پایدار ۷ ساله شاهد شیب منفی ۵ درصدی در استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی هستیم.

ضرورت اجرای «شبکه سیر» در کشور

وی از خروج ۱۰۰ میلیون تقاضای صندلی از بخش حمل و نقل جاده‌ای خبر داد و افزود: این در حالی است که تعداد سفرها برابر آمار ترددشمارهای جاده‌ای به‌شدت افزایش یافته است.

مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور افزود: بیشترین کاهش استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در سال ۹۴ و کمترین آن در سال ۹۲ به ثبت رسیده که درصد تغییرات آن به طور متوسط ۵ درصد منفی است.

شهرکی با تاکید بر اینکه براساس شاخص «نفر -کیلومتر» باید مبدا و مقصد سفر کاملا مشخص باشد، تصریح کرد: در بحث «نفر -کیلومتر» همواره کاهش مشاهده شده که کمترین کاهش این شاخص سال گذشته با ۱.۲ درصد به ثبت رسیده است. با تغییرات روی جاده ها می شود «نفر- کیلومتر» را جابجا کرد و ایجاد مسیرهای جدید و تقاضای کدگذاری برای مقاصدی که دارای کد نیستند می‌تواند در افزایش «نفر- کیلومتر» موثر واقع شود.

وی با تاکید بر اجرای «شبکه سیر» به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در حوزه حمل و نقل مسافر گفت: «شبکه سیر» و ایجاد «نمانام» با سه هدف افزایش ایمنی، ارتقاء کیفیت و ارزیابی خدمات سفر در کشور اجرایی شده است و در واقع «شبکه سیر» بدون ارزیابی خدمات از بین خواهد رفت.

آسیب شناسی وضعیت حوزه حمل و نقل مسافر

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور اجرای «شبکه سیر» را گامی برای تامین حقوق شهروندی مسافر عنوان کرد و گفت: از مزایای «شبکه سیر»، فروش بلیت صندلی خالی در نمایندگی‌ها است به گونه‌ای که فروش بلیت با برنامه‌ریزی، جایگزین توقف در میادین و معطل شدن مسافران خواهد شد.

شهرکی با قدردانی از شرکت‌های اتوبوسرانی لرستان برای نوسازی ناوگان گفت: با دیدن وضعیت ناوگان اتوبوسرانی استان لرستان بسیار مشعوف شدم و باید به همه فعالان این حوزه دست مریزاد گفت.

وی با بیان اینکه علل کاهش مسافر در ناوگان حمل و نقل عمومی را باید حتما مطالعه کرد، تصریح کرد: همه فاکتورهای حمل و نقل، متغیر است فاکتور ثابتی نداریم و نمی‌شود پیش بینی دقیقی در این رابطه داشت مگر اینکه یک مدل تحلیلی بر اساس پردازش اطلاعات ارائه شود.

مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور از عقد قرارداد با یک مجموعه «استارت‌آپ» برای آسیب شناسی و چاره اندیشی وضعیت حوزه حمل و نقل مسافر خبر داد و گفت: بر اساس این قرارداد پاسخ این وضعیت را از نخبه‌های علمی و اجرایی جویا می‌شویم و البته این وضعیت مختص ایران اسلامی نیست و در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد.

نوسازی ناوگان مینی بوس رانی کشور آغاز شده است

شهرکی عدم تحقق برنامه ریزی زمانی مسافر را از مهم‌ترین دلایل کاهش رغبت به استفاده از حمل و نقل عمومی دانست و گفت: موضوع رقابت‌پذیری، بازاریابی، هماهنگی با شرکت‌های تبلیغاتی از راهکارهای بسیار مهم در اصلاح روند نزولی مسافر به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: رغبت مردم به وسایل نقلیه شخصی، فقط به دلیل ارزان بودن نیست چراکه در بسته سفر اقامت، تغذیه و کیفیت خدمات حمل و نقل بسیار مهم است و باید همه بسته کامل و کیفیت خدمات متناسب باشد.

مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور از ساماندهی سایت‌های فروش اینترنتی بلیت خبر داد و گفت: در حال حاضر پیش‌فروش اینترنتی بلیت توسط ۳۰۰ سایت مختلف انجام می‌شود که مطابق دستورالعمل، همه این سایت‌ها باید مجوز فعالیت بگیرند.

ضرورت فرهنگ‌سازی مسافر و کاهش رفتارهای مزاحم، ارزش گذاری و تفکیک ارزشها و ضد ارزشها، تهیه بسته درآمدهای غیربلیتی، توسعه کیفی منابع انسانی و لزوم حضور کارشناسان رشته‌های مرتبط، نزدیک شدن انجمن ها به اساسنامه، تهیه بسته ارزان سفر برای رانندگان و خانواده آنان، تهیه اطلس کریدورهای حمل و نقل، بازبینی ضوابط سرویس های دربستی، ضوابط کار شرکت‌های داخلی در حمل و نقل بین المللی، پیگیری بیمه مهمانداران، هماهنگی استانها و مرکز، اصلاح تمام خوابگاه‌های رانندگان با کمک شهرداری ها از دیگر موارد مطرح شده توسط مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بود.

شهرکی گفت: نوسازی ناوگان مینی بوس رانی کشور آغاز شده است که در قالب این طرح، ون، مینی بوس «هیوندا» و سواری کرایه‌ای از طریق پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۶ درصد و بازپرداخت ۵ ساله به متقاضیان واجد شرایط واگذار می شود.