به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی فر عصر چهارشنبه در جمع مسئولان انجمن‌ها و فعالان حوزه حمل و نقل مسافر لرستان ضمن تشریح وضعیت حمل و نقل مسافر استان و چالش‌های موجود اظهار کرد: استان لرستان از مراکز مهم کریدور شمال -جنوب کشور با آمار تردد بسیار بالایی است و به‌طور متوسط در هر ۲۴ ساعت ۳۰۰ تا ۶۵۰ هزار وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی این استان تردد می‌کنند.

وی روند کاهشی تصادفات استان در سال‌های اخیر را نتیجه خدمات فعالان حوزه حمل و نقل استان دانست و گفت: در حال حاضر ۷۷ شرکت، موسسه و شعبه در حوزه حمل و نقل مسافر استان فعالیت دارند که از این تعداد ۳۸ شرکت در حوزه اتوبوس، ۳۱ شرکت و موسسه در بخش مینی بوس و ۸ مورد نیز در زمینه سواری کرایه‌ای فعال هستند و ۲۷ پایانه اختصاصی و ۹ پایانه عمومی نیز در استان داریم.

مدیر کل راهدای و حمل و نقل جاده ای لرستان در مقایسه آمار سفر و مسافر چهار ماهه ۹۵ و ۹۶ گفت: متاسفانه در چهار ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ درصد کاهش سفر و ۲ درصد کاهش مسافر مشاهده می‌شود، اما علیرغم این موضوع ۵.۷ درصد رشد در تعداد رانندگان فعال در صنعت حمل و نقل استان، ۲۳ درصد افزایش در ناوگان اتوبوس و ۲.۱ درصد رشد در تعداد ناوگان سواری کرایه‌ای استان حاصل شده است.

زندی فر گفت: سال گذشته با راه اندازی ۱۷ سامانه ثبت تخلف، تصادفات در استان ۷.۸ درصد کاهش یافت.

وی اجرای «شبکه سیر» در استان را ضروری دانست و افزود: در بحث «شبکه سیر» در استان خوب عمل شده و نام نویسی شرکت‌ها در سامانه انجام گرفته است و از نظر برون سپاری خدمات نیز اقدامات قابل توجهی داشته‌ایم.