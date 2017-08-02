به گزارش خبرنگار مهر، عزیز فیلی روز چهارشنبه در نشست شهرداران استان مرکزی با معاون عمرانی و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور در اراک، اظهار داشت: استان مرکزی دارای ۳۳ شهرداری با جمعیتی بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است.

معاون عمرانی استاندار مرکزی افزود: شهرداری های استان مرکزی در رده بندی از درجه یک تا یازده تعریف شده و چهار هزار پرسنل در شهرداری های استان به شهروندان خدمات رسانی می کنند.

وی با اشاره به اینکه درآمدهای شهرداری ها از محل اعتبارات استانی، ملی و عوارض شهروندان کسب می شود که بسیار ناچیز است، بیان کرد: در سال جاری درآمد شهرداری ها در استان با مشکلات بسیار روبرو شده از جمله مشکلاتی مالی که شهرداری ها با آن دست به گریبان هستند، موضوع ناشی از عوارض ارزش افزوده است.

فیلی خاطرنشان ساخت: این موضوع امسال به صورت استانی مطرح شده که باعث شده بسیاری از شهرداری های استان به علت کاهش درآمد وعدم نقدینگی متضرر شوند و برخی از شهرداری ها ازجمله ساوه، زرندیه و دلیجان به دلیل کاهش درآمد، نتوانستند حقوق معوقه سه ماه نخست سال جاری را پرداخت کنند.

معاون عمرانی استاندار مرکزی تاکید کرد: لازم است در مجلس تدابیری اتخاذ شود تا موضوع ارزش افزوده و در واقع این قانون که می خواهد در برنامه ششم توسعه اجرا شود با شیب ملایم طی پنج سال اجرا گردد، نه اینکه در سال اول این اعمال قانون، با فشار بر روی شهرداری ها همراه باشد.

وی عنوان کرد: چنانچه اجرای این قانون در مجلس اصلاح نشود و مورد بازنگری قرار نگیرد، بسیاری از شهرداری ها بامشکلات مالی روبرو خواهند شد.