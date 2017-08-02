۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۲۲:۳۹

استاندار مرکزی:

دستگاه‌های اجرایی با شوراهای شهر تعامل و همکاری داشته باشند

اراک- استاندار مرکزی گفت: دستگاه های اجرایی بایستی در راستای اجرای مصوبات شهری، با شوراهای شهر تعامل و همکاری لازم را داشته باشند، چرا که شوراها مظهر اراده مردم برای اداره شهرها هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی عصر چهارشنبه در جلسه منتخبین شوراهای شهری با معاون عمرانی و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور در اراک، اظهار داشت: برای داشتن ایرانی سربلند باید به جای اسطوره سازی به دنبال معرفی اسوه و الگوها باشیم.

وی افزود: مردم با رای دادن به منتخبین شوراها تکلیف خود را انجام داده اند و حالا نوبت نمایندگان و مسئولین است که وظایفشان را در قبال این اعتماد به جا بیاورند و همه اجزاء دولت و مدیریت استان برای سربلندی مردم و شهرهایشان خود را بسیج و آماده کنند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: همه مدیران دستگاه های اجرایی بایستی برای تحقق مصوبات شوراهای پنجم در همه شهرها آماده باشند و اموری را که دستگاه های اجرایی باید برای تحقق مصوبات شوراها انجام دهند به همه مسئولان اجرایی کتبا منعکس کنند و نکته قابل توجه این است که در همه حال باید شأن شوراها حفظ شود.

زمانی قمی خاطر نشان ساخت: برای اموری مثل سرمایه گذاری هم حتما باید اقدامات لازم انجام شود و این اطمینان را می دهیم که حمایت دولت در همه بخش هایی که شامل حال فعالان این حوزه است، اعمال خواهد شد و در حقیقت شوراها مظهر دموکراسی و اراده مردم برای اداره شهرها هستند.

وی ادامه داد: شوراها جایگاه و منزلت بسیار رفیعی دارند زیرا واسط بین مردم و حاکمیت هستند و محلی برای اعمال اراده مردم در اداره امور شهر و کشور به حساب می آیند و نباید بی صبر و حوصلگی در این زمینه به خرج داد چرا که شاید تصمیمات شوراها در نگاه اول برایمان قابل پذیرش نباشد اما نباید بطن و عمق این تصمیمات را نادیده بگیریم.

استاندار مرکزی بیان کرد: شوراها مظهر اراده و تصمیم گیری مردم هستند پس باید نظرشان اعمال شود و دستگاه های اجرایی آنان را به رسمیت بشناسند و اجازه تصمیم گیری آزادانه به آنان داده شود.

زمانی قمی گفت: رای مردم هر آنچه که باشد برای مسئولان و مدیران اجرایی قابل احترام است و باید توجه شود که اگر به انقلاب اسلامی و نقش مردم برای اداره جامعه عقیده داریم باید همه جنبه های آن را بپذیریم.

