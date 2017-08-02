به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی عصر چهارشنبه در جلسه منتخبین شوراهای شهری با معاون عمرانی و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور در اراک، اظهار داشت: برای داشتن ایرانی سربلند باید به جای اسطوره سازی به دنبال معرفی اسوه و الگوها باشیم.

وی افزود: مردم با رای دادن به منتخبین شوراها تکلیف خود را انجام داده اند و حالا نوبت نمایندگان و مسئولین است که وظایفشان را در قبال این اعتماد به جا بیاورند و همه اجزاء دولت و مدیریت استان برای سربلندی مردم و شهرهایشان خود را بسیج و آماده کنند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: همه مدیران دستگاه های اجرایی بایستی برای تحقق مصوبات شوراهای پنجم در همه شهرها آماده باشند و اموری را که دستگاه های اجرایی باید برای تحقق مصوبات شوراها انجام دهند به همه مسئولان اجرایی کتبا منعکس کنند و نکته قابل توجه این است که در همه حال باید شأن شوراها حفظ شود.

زمانی قمی خاطر نشان ساخت: برای اموری مثل سرمایه گذاری هم حتما باید اقدامات لازم انجام شود و این اطمینان را می دهیم که حمایت دولت در همه بخش هایی که شامل حال فعالان این حوزه است، اعمال خواهد شد و در حقیقت شوراها مظهر دموکراسی و اراده مردم برای اداره شهرها هستند.

وی ادامه داد: شوراها جایگاه و منزلت بسیار رفیعی دارند زیرا واسط بین مردم و حاکمیت هستند و محلی برای اعمال اراده مردم در اداره امور شهر و کشور به حساب می آیند و نباید بی صبر و حوصلگی در این زمینه به خرج داد چرا که شاید تصمیمات شوراها در نگاه اول برایمان قابل پذیرش نباشد اما نباید بطن و عمق این تصمیمات را نادیده بگیریم.

استاندار مرکزی بیان کرد: شوراها مظهر اراده و تصمیم گیری مردم هستند پس باید نظرشان اعمال شود و دستگاه های اجرایی آنان را به رسمیت بشناسند و اجازه تصمیم گیری آزادانه به آنان داده شود.

زمانی قمی گفت: رای مردم هر آنچه که باشد برای مسئولان و مدیران اجرایی قابل احترام است و باید توجه شود که اگر به انقلاب اسلامی و نقش مردم برای اداره جامعه عقیده داریم باید همه جنبه های آن را بپذیریم.