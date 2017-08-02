تاکید فرماندهان مرزبانی ایلام و عراق برای تامین امنیت اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندهان مرزبانی استان ایلام و گارد مرزی منطقه سه استان واسط عراق امروز در نشست مشترکی که در محل پایانه مرزی مهران برگزار شد، بر تعامل و همکاری مطلوب بین دو کشور در زمینه زائرین اربعین حسینی و ارتقاء امنیت پایدار مرزها تاکید کردند.

سرهنگ یحیی الهی فرمانده مرزبانی استان ایلام در پنجمین نشست فرماندهان مرزبانی ایلام با فرماندهان گارد مرزی منطقه ۳ استان واسط عراق گفت: ماموریت مرزبانان دوکشور در فرصت باقی مانده تا اربعین حسینی تعامل متقابل برای رفع مشکلات سنوات قبل و بررسی راهکاری چگونگی خدمات رسانی بیشتر به زائران حسینی است.

وی اظهار کرد: در این نشست علاوه بر برسی مسائل و مشکلات تجار و گمرکات دو کشور، راهکارهایی برای ارتقا امنیت پایدار در مرز پیشنهاد گردید تا دو کشور با آمادگی و امنیت بیشتر بتوانیم در خدمت زائران اربعین حسینی باشیم، توافق کردیم تا فرصت باقی مانده برای هماهنگی بیشتر چندین جلسه تعاملی دیگر داشته باشیم.

فرماندهان مرزبانی استان ایلام بر تبادل اطلاعات و اخبار امنیتی مرز تاکید کرد و افزود: ایجاد امنیت و راهکاری ارتقای پایداری آن در مرزهای دو کشور، قطعاً آرامش را به مردمان مسلمان دو طرف انتقال خواهد داد.

سرتیپ ستاد علی حسین عباس فرمانده گارد مرزی منطقه ۳ استان واسط عراق در این نشست مشترک، برهمکاری متقابل دو طرف در بحث اربعین و ارتقاء امنیت مرزها تاکید کرد و گفت: از حسن همکاری دولت و ملت مسلمان ایران با ملت و دولت عراق تقدیر و تشکر داریم، زائران اربعین حسینی میهمان ما هستند و ما متعهد به تامین امنیت این عزیزان در خاک عراق هستیم و در این راه تمام تلاشمان می کنیم.

شایان ذکر است در پایان این نشست دیپلماتیک که در سالن جلسات پایانه مرزی مهران انجام شد، توافق نامه همکاری مشترک امضا و تبادل شد.