تسهیلات اشتغال زایی بنیاد برکت در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مخبر در نشست مشترک با استاندار سیستان و بلوچستان و امضای تفاهم‌نامه‌ توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و کمک به محرومیت‌زدایی و قراردادهای مشارکت با جوامع محلی و روستایی اظهار کرد: استان سیستان و بلوچستان نقطه‌ وحدت و نمونه‌ هم‌زیستی اقوام مختلف است و ارتباط و علاقه‌مندی بسیار خوبی بین مردم سیستان و بلوچستان و رهبری وجود دارد.

وی گفت: با وجود ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در کشور وجود دارد پسندیده نیست که حتی یک نفر بیکار و فقیر داشته باشیم.

مخبر اذعان داشت: ایران در بحث تولید صنایع دستی رتبه‌ی هشتم و در بحث تنوع رتبه‌ی اول را دارد که باید از این ظرفیت‌ها به شکل مطلوب استفاده شود. دکتر مخبر تأکید کرد در زمینه‌ی سامان‌دهی صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان نیز ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) افزود: تکیه بر بنگاه‌های خرد و متوسط و آموزش نیروی انسانی از راه‌های پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته است و در این استان با این ظرفیت باید اشتغال مبتنی بر تولیدات و مزیت‌های صادرات‌محور را ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: مردم باید ثمره‌ی شیرینی محصولات خود را بچشند و امیدواریم این سفر نقطه‌ی عطفی در این حلقه‌ی مفقوده ایجاد کند.

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) خاطرنشان کرد: ساخت کارخانه‌ی فرآوری خرما در سراوان، کارخانه فرآوری پسته در بخش کورین زاهدان، اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی و اختصاص اعتبار برای کودکان بازمانده از تحصیل از جمله طرح‌های بنیاد برکت در این استان است که امروز مورد موافقت قرار گرفت.

وی بیان کرد: کارخانه‌ی فرآوری خرما در سراوان با سرمایه‌گذاری ۱۸۰ میلیارد ریال و کارخانه‌ی فرآوری پسته در بخش کورین شهرستان زاهدان با سرمایه‌گذاری ۱۳۰ میلیارد ریال توسط بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ساخته می‌شود.

مخبر همچنین تأکید کرد: پرورش شتر ظرفیت بسیار خوبی در استان است که باید طرحی جامع در زمینه‌ی پرورش و سامان‌دهی آن با مدل اجتماع‌محور در استان نوشته شود و ما این آمادگی را داریم که به افراد متقاضی خرید شتر وام قرض‌الحسنه دهیم.

وی تصریح کرد: بنیاد برکت به ۲ هزار نفر در سیستان و بلوچستان تسهیلات قرض‌الحسنه‌ ۵۰ میلیون ریالی برای ایجاد طرح‌های اشتغال‌زایی از جمله خرید شتر اعطا می‌کند.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) گفت: ۱۵۰ میلیارد ریال برای جذب ۷۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان اختصاص‌می یابد.

مخبر اظهار داشت: با اختصاص این میزان اعتبار، تمام ۷۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان مهر ماه امسال سر کلاس درس حاضر خواهند شد.

وی افزود: مهارت‌آموزی نیروی انسانی برای توسعه‌ کشور و سیستان و بلوچستان از اهمیت خاصی برخوردار است که بنیاد برکت در این زمینه فعالیت می‌کند. وی ادامه داد: بنیاد برکت در سیستان و بلوچستان پنج هنرستان کار و دانش به منظور مهارت‌آموزی به دانش‌آموزان این استان می‌سازد.

وی بیان کرد: بنیاد برکت این آمادگی را دارد تا به واحدهای تولیدی غیرفعال در سیستان و بلوچستان، که می‌توانند به چرخه‌ تولید بازگردند تسهیلات ارایه کند و در همین زمینه، گروه ارزیاب مورد نیاز را برای بررسی و تهیه‌ی گزارش به منظور تصمیم‌گیری به مناطق اعزام می‌کنیم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) گفت: با توجه به گستردگی سیستان و بلوچستان و نیاز مردم به امکانات بهداشتی، بنیاد برکت ۶ دستگاه اتوبوس را برای انجام معاینات غربالگری و درمانی به این استان اختصاص می‌دهد. ایجاد پایگاه‌های مشارکت سلامت نیز ضرورتی مهم در استان است که در این زمینه اقدامات لازم انجام می‌پذیرد.

مخبر اظهار داشت: بنیاد برکت ۲۵ درصد هزینه‌ ساخت بیمارستان ۵۰۰ تخت‌خوابی در حاشیه‌ زاهدان را نیز تقبل می‌کند.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) افزود: در زمینه‌ اجرای طرح آبیاری ۴۶ هزار هکتار از اراضی منطقه‌ی سیستان نیز بررسی‌های لازم انجام و حمایت‌های مورد نظر انجام خواهد شد.

مخبر گفت: تاکنون از سوی این ستاد ۲۰۰ میلیارد تومان در استان هزینه شده است و در این سفر نیز تأکید بر بخش سرمایه‌گذاری و اشتغال است که در رفع بیکاری استان و ارتقای معیشت مردم مؤثر هستند.

وی افزود: سیستان و بلوچستان با وجود قومیت‌ها و مذاهب مختلف، مظهر وحدت بین شیعه و سنی در جهان است.

مخبر بیان کرد: علاقه و محبت متقابلی بین رهبر معظم انقلاب و مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان وجود دارد.

وی افزود: سیستان و بلوچستان ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد که با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان از این پتانسیل‌ها برای تأمین نیاز سایر استان‌های کشور نیز بهره برد.

در نشست امروز، تفاهم‌نامه‌ی جامع محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی استان سیستان و بلوچستان به ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان از سوی رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و استاندار سیستان و بلوچستان امضا شد.

ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از طریق بنیاد برکت پیش از این نیز نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان در استان سرمایه‌گذاری کرده بود که با مبلغ تفاهم‌نامه‌ اخیر این رقم به ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. با اجرای بخش‌های مربوط به توانمندسازی اقتصادی تفاهم‌نامه‌ امضا شده، برای ۸۰۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد سد.