آلمان: تحریم های جدید آمریکا پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، مارتین شافر، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در واکنش به امضای بسته تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه، ایران و کره شمالی توسط «دونالد ترامپ»، به نقل از مقامات بلندپایه این کشور گفت که تحریم های برون مرزی آمریکا پذیرفتنی نیست.

این مقام وزارت امور خارجه آلمان همچنین گفت که «وضع این تحریم ها قابل پیش بینی بود و آنچه که اکنون مهم است، نحوه اجرا و بکارگیری این قانون توسط دونالد ترامپ است».

وی در ادامه تأکید کرد: «از آنجا که این تحریم های برون مرزی در مغایرت با قوانین بین الملل است، آلمان از این تحریم ها حمایت نمی کند».

لازم به ذکر است که به مقامات اروپا این هشدار داده شد که در قانون تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه، از خط لوله نورد- ۲ (Nord Stream) که یک خط لوله اصلی و جدید گاز است، نام برده شده است؛ خط لوله ای که احداث آن به تشدید نزاع و کشمکشهای سیاسی دامن زده است.

افزون بر این، در قانون تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه آمده است که مقامات واشنگتن صادرات منابع انرژی آمریکا به اروپا را به عنوان یکی از اولویت های خود تعیین خواهند کرد.

در عین حال، مقامات اروپایی و از جمله مقامات آلمانی می گویند که قانون تحریم های جدید آمریکا امکان اجرا و اِعمال این تحریم ها را علیه شرکت های اروپایی که با روسیه در بخش انرژی همکاری می کنند، فراهم می سازد.

مقامات آلمانی این اِعمال فرضی تحریم ها را از اثرات برون مرزی این قانون جدید آمریکا می دانند.

«زیگمار گابریل» وزیر امور خارجه آلمان نیز جمعه گذشته گفت که تحریم های واشنگتن علیه روسیه نباید در راستای تأمین منافع بخش انرژی آمریکا باشد. وی همچنین تأکید کرد که آلمان تأثیرگذاری منفی تحریم های آمریکا علیه روسیه بر شرکت های اروپایی را تحمل نخواهد کرد.

وزیر اقتصاد آلمان نیز گفت که تأثیر تحریم های آمریکا علیه روسیه بر شرکت های اروپایی معادل تجاوز و تخطی از قوانین بین الملل است.