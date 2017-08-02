مدیر بخش اطلاعاتی شورای امنیت ملی آمریکا اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های آمریکایی از اخراج «ایزرا کوهن-واتنیک»، مدیر بخش اطلاعاتی شورای امنیت ملی آمریکا خبر دادند.

وی از جمله سیاستمداران تند رو، جنگ طلب و ضد ایرانی بود و پیش از این پیشنهاد درگیری با نیروهای نظامی ایران در سوریه را طرح کرده بود.

«ایزرا کوهن-واتنیک» همچنین از حامیان اقدام جامعه اطلاعاتی آمریکا برای براندازی حکومت ایران بود و به نوشته پایگاه «هیل»، این مقام آمریکایی 31 ساله را ژنرال «مایکل فلین»، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا به این سمت گماشته بود.

«ایزرا کوهن-واتنیک» توسط «هربرت ریموند مک‌مستر»، مشاور امنیت ملی فعلی آمریکا اخراج شده است. وی پیش از این نیز برای اخراج «کوهن-واتنیک» تلاش کرده بود، اما با مداخله ترامپ، استیو بانون، استراتژیست ارشد کاخ سفید و جیرد کوشنر، داماد ترامپ تلاش هایش ناکام مانده بود.