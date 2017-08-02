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۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۳:۴۳

مدیر بخش اطلاعاتی شورای امنیت ملی آمریکا اخراج شد

مدیر بخش اطلاعاتی شورای امنیت ملی آمریکا اخراج شد

رسانه های آمریکایی از اخراج مدیر بخش اطلاعاتی شورای امنیت ملی آمریکا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های آمریکایی از اخراج «ایزرا کوهن-واتنیک»، مدیر بخش اطلاعاتی شورای امنیت ملی آمریکا خبر دادند.

وی از جمله سیاستمداران تند رو، جنگ طلب و ضد ایرانی بود و پیش از این پیشنهاد درگیری با نیروهای نظامی ایران در سوریه را طرح کرده بود.

«ایزرا کوهن-واتنیک» همچنین از حامیان اقدام جامعه اطلاعاتی آمریکا برای براندازی حکومت ایران بود و به نوشته پایگاه «هیل»، این مقام آمریکایی 31 ساله را ژنرال «مایکل فلین»، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا به این سمت گماشته بود.

«ایزرا کوهن-واتنیک» توسط «هربرت ریموند مک‌مستر»، مشاور امنیت ملی فعلی آمریکا اخراج شده است. وی پیش از این نیز برای اخراج  «کوهن-واتنیک» تلاش کرده بود، اما با مداخله ترامپ، استیو بانون، استراتژیست ارشد کاخ سفید و جیرد کوشنر، داماد ترامپ تلاش هایش ناکام مانده بود.

کد مطلب 4049041

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