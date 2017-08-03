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۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۲۹

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:

بی‌توجهی، عامل نابودی باغستان سنتی قزوین/تهدید بی‌آبی جدی است

بی‌توجهی، عامل نابودی باغستان سنتی قزوین/تهدید بی‌آبی جدی است

قزوین- رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به نابودی باغستان سنتی قزوین بر اثر بی‌توجهی، نسبت به نابودی بخش دیگری از آن به دلیل بی‌آبی هشدار داد.

داود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود باغستان سنتی بی‌نظیر در شهر قزوین اظهار کرد: اکنون از سطح ۴ هزار هکتاری این باغستان که از دیرباز شهرت داشته، به دلیل توسعه شهر و بی‌توجهی، تنها یک‌هزار و ۴۰۰ هکتار آن به صورت پایدار باقی مانده و بقیه از بین رفته است.

وی افزود: حدود ۵۰۰ هکتار از باغستان نیز به صورت لکه‌ای دچار تهدید کم‌آبی و خشکسالی شده است و در صورتی که برای آن فکر اساسی نشود، به ورطه نابودی کشانده می‌شود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باغستان دیرینه شهر قزوین نیازمند اهتمام جدی مردم و مسئولان است تا باقیمانده آن به عنوان میراث گذشتگان و سرمایه آیندگان حفظ شود.

محمدی تصریح کرد: این باغستان در گذشته قزوین را مانند نگینی دربر گرفته بود و حتی طبق اسناد و کتاب‌های موجود، ناصرخسرو در سفرنامه خود در سال ۴۳۸ هجری قمری هنگامی که به قزوین رسیده و نیم‌روزی در این شهر حضور داشته است، به وصف باغستان سنتی پرداخته است.

وی اضافه کرد: این باغستان در گذشته بر نظام اجتماعی و شهرنشینی حاکم بر قزوین اثرگذار بوده و نظم خاصی داشته است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باغستان سنتی قزوین نه تنها بر زیبایی بصری شهر و روحیه شهروندان اثرگذار است؛ بلکه در پاکیزگی هوا نیز تأثیر دارد.

محمدی خاطرنشان کرد: با توجه به تمام این ویژگی‌ها از یک سو و اهمیت حفاظت از فضای سبز و محیط زیست باید مسئولان امر تمام تلاش خود را برای حفظ این موهبت ارزشمند به کار گیرند.

کد مطلب 4049059

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