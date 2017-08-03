داود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود باغستان سنتی بی‌نظیر در شهر قزوین اظهار کرد: اکنون از سطح ۴ هزار هکتاری این باغستان که از دیرباز شهرت داشته، به دلیل توسعه شهر و بی‌توجهی، تنها یک‌هزار و ۴۰۰ هکتار آن به صورت پایدار باقی مانده و بقیه از بین رفته است.

وی افزود: حدود ۵۰۰ هکتار از باغستان نیز به صورت لکه‌ای دچار تهدید کم‌آبی و خشکسالی شده است و در صورتی که برای آن فکر اساسی نشود، به ورطه نابودی کشانده می‌شود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باغستان دیرینه شهر قزوین نیازمند اهتمام جدی مردم و مسئولان است تا باقیمانده آن به عنوان میراث گذشتگان و سرمایه آیندگان حفظ شود.

محمدی تصریح کرد: این باغستان در گذشته قزوین را مانند نگینی دربر گرفته بود و حتی طبق اسناد و کتاب‌های موجود، ناصرخسرو در سفرنامه خود در سال ۴۳۸ هجری قمری هنگامی که به قزوین رسیده و نیم‌روزی در این شهر حضور داشته است، به وصف باغستان سنتی پرداخته است.

وی اضافه کرد: این باغستان در گذشته بر نظام اجتماعی و شهرنشینی حاکم بر قزوین اثرگذار بوده و نظم خاصی داشته است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باغستان سنتی قزوین نه تنها بر زیبایی بصری شهر و روحیه شهروندان اثرگذار است؛ بلکه در پاکیزگی هوا نیز تأثیر دارد.

محمدی خاطرنشان کرد: با توجه به تمام این ویژگی‌ها از یک سو و اهمیت حفاظت از فضای سبز و محیط زیست باید مسئولان امر تمام تلاش خود را برای حفظ این موهبت ارزشمند به کار گیرند.