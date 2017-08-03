خریدگندم درکردستان ازمرز۳۴۶هزارتن گذشت/کمبودکامیون مشکل گندمکاران

جمال صالحی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت خرید گندم از کشاورزان کردستانی در سال جاری، گفت: از ابتدای فصل خرید تا ۹ مردادماه ۳۴۶ هزار و ۵۵۰ تن و ۴۸۰ کیلوگرم گندم مازاد برنیاز از کشاورزان استان خریداری شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین خرید گندم مربوط به شهرستان قروه با ۸۵ هزار تن است، عنوان کرد: در شهرستان سقز ۷۱ هزارتن، بیجار ۶۹ هزارتن و در دهگلان هم تا تاریخ مذکور ۵۴ هزارتن گندم خریداری شده است.

وی میزان خرید گندم در شهرستان های دیواندره، کامیاران و سنندج را به ترتیب ۱۷ هزارتن، ۳۹ هزار تن و ۸ هزا رو ۷۰۰ ذکر کرد و افزود: میزان گندم خریداری شده در شهرستان بانه هم ۲ هزار و ۳۰۰ تن در مریوان هزار و ۵۰ تن و در سروآباد هم ۲۱۲ تن بوده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی کردستان با اشاره به اینکه آهنگ خرید روزانه گندم در استان ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن است، بیان کرد: ارزش گندم خریداری شده ۴۵۳ میلیارد تومان است که تاکنون مبلغی به حساب کشاورزان واریز نشده است.

صالحی اظهارداشت: میزان گندم خریداری شده تا تاریخ مذکور نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۴۱ درصد کاهش داشته است.

وی عنوان کرد: تاکنون هم ۱۱۲ هزارتن گندم استان به سایر استان های کشور از جمله اصفهان، البرز، تهران، قم، گیلان و مازندران صاد شده و ۱۸ هزارتن هم به کارخانجات آرد واقع در داخل استان حمل شده است.

وی یکی از مشکلات کشاورزان در زمان برداشت و فروش گندم را کمبود کامیون خواند و بیان کرد: کمبود کامیون به منظور حمل گندم هم به دلیل عدم پرداخت مطالبات کامیون داران توسط شرکت های طرف قرارداد آبادان و خلیج فارس بوده است.