بازگشت بسیاری از مبالغ حقوق های نجومی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری چهارشنبه شب در چهارمین دوره تربیتی تشکیلاتی شهید چمران در رامسر با اشاره به بازگشت بسیاری از مبالغ حقوق های نجومی اظهار داشت: قوه قضاییه با مجرمان برخورد قاطع خواهد داشت و بررسی برخی پرونده های حقوق های نجومی و پایش آن نشان می دهد که طبق قانون، جرم محسوب نمی شود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه قوه قضاییه پای ارزش های انقلاب و رهبری ایستاده است و با بسیاری از جرایم برخورد قاطعی داشته است گفت: بسیاری از مبالغ حقوق های نجومی به بیت المال بازگردانده شده است.

وی به جایگاه حساس قوه قضاییه اشاره و اضافه کرد: یکی از دلایلی که قوه قضاییه مورد هجمه قرار می گیرد آن است که این قوه پای ارزش های انقلاب و رهبری ایستاده است و انتظار نیز بر این است که قوه قضاییه انقلابی باشد.

حجت الاسلام منتظری درباره لغو کنسرت در قوچان و تاکید بر اینکه ما مخالف شادی نیستیم اما مخالف رعایت نشدن خطوط قرمز هستیم گفت: دلیل لغو کنسرت در قوچان نامناسب بودن محل برگزاری کنسرت بوده است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه دشمن همه تلاش خود را به کار گرفته تا به ارزشهای اصیل انقلابی و نهادی انقلابی و جایگاه ها ضربه زد گفت: دشمن به این نتیجه رسید که از طریق جنگ مسلحانه نمی تواند به ما ضربه زند از اینرو نشر فرهنگ غرب و آلوده کردن جوانان را در دستور کار قرار داده است.

وی از برگزاری چهارمین دوره تربیتی تشکیلاتی شهید چمران خبر داد و گفت: ۸۰۰ دانشجوی دختر و پسر در این دوره های آموزشی حضور دارند.