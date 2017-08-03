به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم رقابت‌های فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا جمعه برگزار می‌شود و در یکی از بازی‌ها تیم فوتسال آتلیه قم در مسابقه‌ای خانگی برابر تیم فوتسال حفاری خوزستان به میدان می‌رود.

تیم‌های فوتسال آتلیه قم و حفاری خوزستان در حالی در سالن شهید حیدریان قم برابر هم صف آرایی می‌کنند که تیم آتلیه قم با توجه به معوقه شدن بازی هفته اول خود، ۴بازی انجام داده و ۷ امتیاز کسب کرده است و به دنبال کسب نتایج مطلوب هواداران خود است.

نماینده سرخ پوش فوتسال قم در بازی قبلی خود در تبریز اولین شکست فصل را تجربه کرد و با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل تیم پرستاره مس سونگون بازنده شد تا نوار نتایج خوب آتلیه طهران قطع شود.

شاگردان سید وحید غیاثی در تیم آتلیه قم در اولین مسابقه خود قرار بود در قم میزبان تیم قهرمان فصل گذشته دسته اول یعنی مقاومت قرچک باشند که این بازی برگزار نشد اما در دومین بازی در قم ۳ بر ۲ از سد ارژن شیراز عبور کردند.

دومین بازی تیم آتلیه قم در شهر قدس برابر پارسیان این شهر برگزار شد که این مسابقه به تساوی ۲ بر ۲ انجامید و سپس تیم آتلیه قم توانست در یک بازی خانگی در قم برابر تیم فرش آرای مشهد ۳ بر ۲ پیروز از میدان خارج شود.

اکنون تیم آتلیه قم برای کسب سومین پیروزی فصل امروز باید در میان استقبال پرشور هواداران قمی با تیم اهوازی شرکت ملی حفاری مسابقه دهد و این بازی سومین بازی خانگی آتلیه است در شرایطی که آتلیه طهران در صورت پیروزی در این بازی روند پیروزی‌های متوالی خود در خانه را حفظ خواهد کرد.

تیم فوتسال آتلیه قم فصل گذشته نایب قهرمان لیگ دسته اول کشور شد و به لیگ برتر صعود کرد و بازیکنان این تیم را در لیگ برتر نفرات بومی فوتسال قم تشکیل می‌دهند گرچه این تیم از نظر مالی با چالش‌های فراوانی روبرو است.

دیدار تیم‌های آتلیه طهر ان قم و حفاری خوزستان که قرار بود ساعت ١٨ روز جمعه برگزار شود طبق توافق دو تیم به منظور پخش زنده از شبکه ورزش، ساعت ١۶: ٣٠ روز جمعه برگزار می‌شود.