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۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۴۰

رئیس مرکز پایش آلاینده های مشهد:

کیفیت هوای هفت منطقه از مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

کیفیت هوای هفت منطقه از مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

مشهد- کیفیت هوای روز پنجشنبه هفت منطقه از مشهد در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای شهر مشهد در روز  پنج شنبه با شاخص ۹۸ در شرایط سالم قرار دارد.

رضا اسماعیلی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه های آوینی، الهیه ،امامیه، سجاد ، سمزقند، مفتح و کریمی در شرایط ناسالم برای گروه های حساس و در ایستگاه ویلا در شرایط پاک قرار دارد.

وی بیان کرد: مقایسه غلظت آلاینده های زیست محیطی حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روزگذشته افزوده شده است.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد افزود: بیشترین میزان آلودگی نیز از ایستگاه سجاد با شاخص ۱۲۲ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

کد مطلب 4049110

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