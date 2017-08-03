مجوز ۱۱۰ عنوان کتاب در کرمان صادر شد

وحید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجوز ۱۱۰ عنوان کتاب در چهار ماه نخست امسال صادر شده است.

محمدی افزود: هیئت چاپ و نشر استان کرمان امسال ۱۲۰ عنوان پیش نویس کتاب را بررسی کرد که برای ۱۱۰ عنوان پیش نویس کتاب در زمینه های مختلف ادبی، مذهبی، تاریخی، جغرافیایی، علوم محض و کودک مجوز و مابقی برای بررسی به اعضاء گروههای کارشناسی تحویل شده است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان اظهار داشت: در این دوره بیش از ۱۴۰ عنوان کتاب چاپ و توسط اداره کل اعلام وصول و مجوز ترخیص آنها صادر شده است.

محمدی تصریح کرد: ۱۴۰ عنوان کتاب در زمینه های مختلف ادبی، مذهبی، تاریخی جغرافیایی، علوم محض و کودک با تیراژ ۲۰۳ هزار به چاپ رسیده که ۱۰۰ عنوان آنها تالیف و ۴۰ عنوان ترجمه بوده اند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: از این تعداد ۱۱۷ عنوان به تیراژ ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ چاپ اولی و ۲۳ عنوان چاپ مجدد بوده اند.