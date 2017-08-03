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۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۴۳

دیدار وزیر خارجه ایتالیا با امیر قطر

دیدار وزیر خارجه ایتالیا با امیر قطر

وزیر امور خارجه ایتالیا در دوحه، پایتخت قطر با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر این کشور دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «آنجلینو آلفانو» وزیر امور خارجه ایتالیا در دوحه، پایتخت قطر با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر این کشور دیدار و گفتگو کرد.

طرفین در این دیدار در خصوص روابط دوجانبه، بحراناین کشور و رویدادهای منطقه‌ و جهان به تبادل نظر پرداختند.

وزیر امور خارجه ایتالیا، در این دیدار حمایت کشورش از تلاش‌های کویت برای حل مسالمت‌آمیز بحران بین کشورهای خلیج را اعلام کرد.

وی پیش از این نیز با وزیر امور خارجه قطر دیدار کرده بود. در نشست خبری بعد از این دیدار دو طرف از خرید ۷ ناو جنگی ساخت ایتالیا به ارزش ۵ میلیارد یورو از سوی قطر خبر دادند.

کد مطلب 4049112
پیمان یزدانی

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