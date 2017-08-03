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۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۵۲

در بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران تاکید شد؛

ادامه حرکت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در خط دفاع از ولایت

ادامه حرکت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در خط دفاع از ولایت

تهران- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در بیانیه ای که به مناسبت سال روز ۱۲ مرداد صادر شد، بر ادامه حرکت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در خط اصیل دفاع از ولایت و رهبری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اسلامی استان تهران صبح پنج شنبه در بیانیه ای که به مناسبت ۱۲ مرداد، سالروز تاسیس این نهاد صادر شده است، اظهار داشت: نهاد شکوهمند شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تأیید بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ مردادماه سال ۱۳۵۹ تشکیل شد و یکی از ثمرات پربار نظام اسلامی لقب گرفت.

این بیانیه اضافه می کند: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یکی از مهم ترین ارکان نظام اسلامی در عرصه تبلیغ محسوب می شود که از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون با عملکرد به موقع و هوشیارانه توانسته پاسدار ارزش های انقلاب و نظام باشد.

بیانیه مذکور، عملکرد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را موفقیت آمیز دانسته و با اشاره به فرمایشاتی از امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری در این زمینه افزود: امام راحل فرمودند: از کارهای چشمگیری که در نهاد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شده است تقدیر و تشکر می‌کنم و مقام معظم رهبری نیز در توصیفی زیبا، فرمودند که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در طول این سال ها همچنان در خط درست و در صراط مستقیمی حرکت کرده، لحظه‌ها را شناخته و کار مناسبِ آن لحظه را انجام داده است.

این بیانیه اضافه می کند: توصیفات بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری و تقدیر بزرگان نظام مایه دلگرمی فعالان و دست اندرکاران برگزاری مراسم در مجموعه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شده است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اسلامی استان تهران در این بیانیه افزود: «شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی » مسئول مراسم و مناسبت های انقلاب اسلامی، تریبون فراگیر و گستردۀ اعلام مواضع صریح و شفاف ملت بزرگ و همیشه در صحنۀ ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف داخلی ، منطقه‌ای و بین‌المللی بوده و همچنان در خط اصیل دفاع از ولایت و رهبری حرکت خواهد کرد.

بیانیه مذکور تاکید کرد: مجموعه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تحت هدایت‌های عمار رهبری، حضرت آیت الله جنتی در حوزه‌های تبلیغی، ارتباطی، فرهنگی، اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای فعال بوده و از همکاری و تلاش‌ تمامی ارگان‌ها و نهادها، اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و تشکل‌های مردمی در برگزاری مراسم ملی و انقلابی تقدیر و تشکر می کنیم

کد مطلب 4049120

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