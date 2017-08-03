ترامپ خواهان برکناری ژنرال «نیکلسون» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا طی نشستی در کاخ سفید، خواهان برکناری «ژنرال جان نیکلسون» فرمانده کل نیروهای آمریکایی و مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان شد.

بر اساس جزئیات وی طی نشستی که در کاخ سفید با «جیمز ماتیس» وزیر دفاع و «جوزف دانفورد» فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا داشت، خواستار برکناری ژنرال نیکلسون به علت عدم پیروزی آمریکا در جنگ افغانستان طی ۱۶ سال گذشته شد.

در این نشست همچنین در مورد عوامل و عناصر عدم پیروزی آمریکا در جنگ با طالبان در افغانستان، طی ۱۶ سال گذشته بحث و گفتگو شد.

با این حال، قرار است که مشاوران ارشد ترامپ امروز پنجشنبه، (۱۲ مرداد) جلسه‌ای دیگری را در باره افغانستان برگزار کنند.

این درحالی است که با گذشت بیش از ۶ ماه ازدولت ترامپ، استراتژی وی در باره افغانستان هنوز مشخص نشده است.

اما گزارش های منتشر شده در چند ماه اخیر حاکی از آن است که واشنگتن به احتمال زیاد ۳ تا ۵ هزار نیروی دیگر را به افغانستان اعزام می کند.

آمریکا هم اکنون ۸۴۰۰ نظامی در افغانستان داد که مسئولیت آموزش و مشورت دهی به نیروهای امنیتی افغانستان را به عهده دارند.