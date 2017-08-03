به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان، فرهاد فراهانی با اشاره به فعالیت مرکز کاشت حلزون شنوایی غرب کشور در همدان، اظهار داشت: کاشت حلزون شنوایی مرتب در حال انجام است و تاکنون نیز بر روی ۱۱۸ بیمار در همدان عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی انجام شده است.

رئیس مرکز کاشت حلزون غرب کشور با بیان اینکه هر ماه بر روی چهار تا هشت بیمار عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی انجام می‌شود، گفت: ۳۰ نفر در انتظار کاشت حلزون شنوایی هستند.

وی با اشاره به اینکه تقریبا ۱۴ تا ۱۵ پروتز در انبار وجود دارد که باید عمل افراد انجام شود، افزود: در هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت برای بیمار، پروتز کاشت حلزون در نظر گرفته می‌شود.

فراهانی با بیان اینکه ۱۱ مرکز کاشت حلزون در کشور فعال است، افزود: با توجه به وجود سطح علمی و تیم قوی، استان همدان به عنوان یازدهمین و آخرین استان توانست مجوز راه‌اندازی این مرکز را دریافت کند.