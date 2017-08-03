ضرورت تعلیم و تربیت طلاب خواهر بر اساس نیازهای جامعه

به گزازش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، حجت الاسلام جواد اسماعیل نیا در نشست با مدیران مدارس علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری تربیت طلاب امروزی را از مهمترین ضرورتهای حوزه های علمیه خواهران بیان کرد و گفت: باید با توجه به نیازهای جامعه طلبه تربیت کنیم که در این بین نیازمند امکانات سخت افزاری و نرم افزاری متناسب با شرایط روز جامعه هستیم.

وی افزود: هدف ما از حضور در استانها ارزیابی پیشرفتها، گوش دادن به نقطه نظرات کارکنان و مدیران مدارس علمیه خواهران در استانها، آسیب شناسی و تحلیل برنامه ها است.

مدیرکل ارتباطات و همکاری های حوزه های علمیه خواهران خطاب به مدیران مدارس علمیه خواهران این استان تصریح کرد: در مرحله نخست برای خود برنامه داشته باشید، به یقین اثر شما بر طلاب از استاد اخلاق مدرسه نیز بیشتر است چرا که طلاب شما را مدیر مدرسه می دانند.

اسماعیل نیا رفتار و گفتار مدیران مدارس علمیه را بسیار مهم دانست و افزود: برای تربیت درست طلاب بر اساس معیارهای اسلام ناب محمدی(ع)، باید رفتار و گفتارمان منطبق با اخلاقیات اسلام و دین باشد.

وی با تاکید بر اینکه کوتاهی در دین پذیرفته نیست، اظهار کرد: نکند نسبت به تربیت طلبه امام زمان(ع) کوتاهی کنیم و کم وقت بگذاریم؛ نگاه ما در حوزه های علمیه خواهران باید تربیت محور باشد.

مدیرکل ارتباطات و همکاری های حوزه علمیه خواهران با تاکید بر اینکه مخاطب امروز جامعه با گذشته بسیار تفاوت دارد، ابراز کرد: باید متناسب با شرایط روز جامعه، نوع تعلیم و تربیت و مهارت افزایی حوزه های علمیه خواهران نیز با گذشته متفاوت باشد و این از ضرورتها است.

وی با بیان اینکه مدیران مدارس علمیه خواهران باید آسیبهای اجتماعی را جدی گیرند، خاطرنشان کرد: متاسفانه اوضاع جامعه مناسب نیست و طلبه نیز باید در چنین شرایطی رشد پیدا کند، بنابراین باید طلاب را نسبت به آسیب های پیش رو آگاه سازیم تا آنها نیز بتوانند به اصلاح جامعه روی بیاورند.

اسماعیل نیا ، حفظ انقلاب و ارزشهای اسلامی را مهمترین رسالت امروز مدیران مدارس علمیه خواهران بیان کرد و افزود: از آنجایی که همه فعالیتهای حوزه های علمیه خواهران بر مبنای تقویت انقلاب، نظام و ارزشهای دینی است، بنابراین باید بصیرت سیاسی خود را بالا بریم و بدانیم یکی از مهمترین نیازهای امروز مردم، بصیرت است.

وی بصیرت را علاج مشکلات امروز کشور بیان کرد و گفت: متاسفانه برخی در درون نیز با دشمن همراهی می کنند، باید با بصیرت، خطرات پیش روی نظام را برای مردم تشریح کنیم.

مدیرکل ارتباطات و همکاری های حوزه علمیه خواهران با تاکید بر اینکه مدیران مدارس علمیه خواهران باید فضای پیرامونی خود را تحت الشعاع نورانیت حوزه های علمیه قرار دهند، اظهار داشت: جامعه تشنه معنویت است باید مشاوره دینی را در دستور فعالیت های خود قرار دهیم و بدانیم این یک اصل است.