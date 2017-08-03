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۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۲

فرماندار آران و بیدگل خبر داد:

اختصاص بیش از ۵۰۰ میلیون تومان برای تکمیل ۳ کتابخانه آران و بیدگل

اختصاص بیش از ۵۰۰ میلیون تومان برای تکمیل ۳ کتابخانه آران و بیدگل

آران و بیدگل - فرماندار آران و بیدگل از اختصاص اعتبار ۵۰۵ میلیون تومانی برای تکمیل فاز نهایی سه کتابخانه عمومی در سطح شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل معینی نژاد صبح پنجشنبه، در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی آران و بیدگل اظهار داشت: این اعتبار برای تکمیل سه کتابخانه در شهر آران و بیدگل، سفید شهر و ابوزیدآباد از توابع شهرستان اختصاص یافته است.

وی افزود: ۲۳۰ میلیون تومان برای تکمیل کتابخانه سفید شهر، ۱۵۰ میلیون برای تکمیل کتابخانه شماره (۲) آران و بیدگل و ۱۲۵ میلیون تومان نیز برای تکمیل کتابخانه و خرید تجهیزات کتابخانه شهر ابوزیدآباد اختصاص یافته است.

فرماندار آران و بیدگل با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی در اعتلای فرهنگ عمومی جامعه اظهار داشت: ارتقای فرهنگ کتابخوانی دغدغه انجمن کتابخانه های عمومی است.

وی تصریح کرد: با ترویج فرهنگ مطالعه باید سطح آگاهی مردم را افزایش داد که در این راستا باید برنامه‌های جامعی در زمینه ترویج فرهنگ کتابخوانی اجرا تا سرانه مطالعه افزایش یابد.

کد مطلب 4049156

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