اختصاص بیش از ۵۰۰ میلیون تومان برای تکمیل ۳ کتابخانه آران و بیدگل

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل معینی نژاد صبح پنجشنبه، در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی آران و بیدگل اظهار داشت: این اعتبار برای تکمیل سه کتابخانه در شهر آران و بیدگل، سفید شهر و ابوزیدآباد از توابع شهرستان اختصاص یافته است.

وی افزود: ۲۳۰ میلیون تومان برای تکمیل کتابخانه سفید شهر، ۱۵۰ میلیون برای تکمیل کتابخانه شماره (۲) آران و بیدگل و ۱۲۵ میلیون تومان نیز برای تکمیل کتابخانه و خرید تجهیزات کتابخانه شهر ابوزیدآباد اختصاص یافته است.

فرماندار آران و بیدگل با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی در اعتلای فرهنگ عمومی جامعه اظهار داشت: ارتقای فرهنگ کتابخوانی دغدغه انجمن کتابخانه های عمومی است.

وی تصریح کرد: با ترویج فرهنگ مطالعه باید سطح آگاهی مردم را افزایش داد که در این راستا باید برنامه‌های جامعی در زمینه ترویج فرهنگ کتابخوانی اجرا تا سرانه مطالعه افزایش یابد.