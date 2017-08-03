کشف ۱۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در سیب و سوران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ عزیزالله محمدی اظهار داشت: در اجرای تشدید اقدامات انتظامی و مقابله با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از قاچاق سوخت و هدر رفت سرمایههای ملی ماموران انتظامی این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.
جانشین انتظامی شهرستان سیب و سوران ادامه داد: ماموران در بازرسی از این خودرو مقدار ۱۵ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند.
وی با اشاره به دستگیری یک قاچاقچی در این رابطه و با بیان اینکه قاچاق کالا و ارز صدمات جبرانناپذیری به اقتصاد کشور وارد میکند، خاطرنشان کرد: پلیس با مخلان نظم و امنیت و قاچاقچاقچیان برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
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