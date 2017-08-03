ارسال ۱۲۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره داستان و خاطره اشراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حجت الاسلام سید احمد بطحائی اظهار داشت: کار مقدماتی و ایده‌پردازی جشنواره داستان و خاطره، تابستان سال ۹۵ آغاز شد و در فصل پاییز فراخوان آن منتشر شد و شکل اجرایی به خود گرفت. قرار بود جشنواره زمستان سال گذشته به پایان برسد، اما درخواست‌های مکرری شد که فرصتی به طلاب داده شود تا بتوانند از فرصت تعطیلات نوروزی استفاده کنند که جشنواره را تا آخر فروردین تمدید کردیم.

وی گفت: اواخر اردیبهشت را فصل برگزاری اختتامیه قرار دادیم که باز هم با استقبالی مواجه شدیم که برای جشنواره‌ای که تمامی امورش فراهم بود، کم سابقه بود و مجبور شدیم به خاطر استفاده طلاب از فرصت ماه مبارک رمضان در راستای ارسال داستان و خاطره‌های تبلیغی، جشنواره تا بعد از ماه رمضان تمدید شود.

دبیر جشنواره داستان و خاطره مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به کمیت و کیفیت آثار ارسالی به این جشنواره تصریح کرد: آثار کمی و کیفی خوبی به جشنواره ارسال شد و در این جشنواره با توجه به آثار ارسالی، با طلاب سراسر کشور ارتباط داشتیم و این مسأله سبب شد که در بخش خاطره آثار خوبی را دریافت کنیم.

وی افزود: جشنواره با همکاری معاونت فرهنگی جامعه المصطفی شکل بین المللی به خود گرفت و طلاب خارجی از ۱۵۰ کشور در این جشنواره شرکت کردند که به صورت جداگانه آثار آن‌ها مورد داوری قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام بطحائی اظهار داشت: در بخش ملی خاطره و داستان، قریب به ۷۰۰ خاطره مکتوب، ۳۰ سفرنامه، ۱۶ رمان، ۱۵۰ داستان کوتاه، ۱۵۰خاطره صوتی و ۱۰۰ خاطره تصویری دریافت کردیم.

وی گفت: بخش ویژه این جشنواره، خاطره و داستان اربعین بود که پس از اعلام جشنواره، بخش ویژه در فرصت یک ماه مانده به اربعین فراخوان شد و به این دلیل، فرصت کمی برای تبلیغات داشتیم که حدود ۱۸۰ خاطره تصویری و ۲۰۰ خاطره صوتی دریافت شده است و در مجموع حدود ۱۲۰۰ اثر در بخش‌ها و قالب‌های مختلف دریافت کرده‌ایم.

دبیر جشنواره داستان و خاطره مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی تصریح کرد: آثار دیگری که در این جشنواره دریافت گردید، تراکت پستی بود که به طلاب مبلغ سراسر کشور که برای امر تبلیغ اعزام می‌شدند، داده شد که حدود ۸ هزار تراکت توزیع شد و الحمدلله استقبال خوبی هم از صورت گرفت و در این خصوص نیز هنوز در حال دریافت آثار هستیم.

وی افزود: همه آثار تفکیک، تجمیع و کدگذاری شده تا برای داوران ارسال شود و بنا داریم تا اختتامیه این جشنواره را در نیمه دوم شهریورماه با حضور علما و مسؤولین تراز اول کشور برگزار کنیم.