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۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۸

چین خواستار تضمین امنیت دیپلماتهایش از سوی آمریکا شد

چین خواستار تضمین امنیت دیپلماتهایش از سوی آمریکا شد

چین پس از واقعه تیراندازی در نزدیکی کنسولگری این کشور در لس آنجلس از آمریکا خواست تا امنیت دیپلمات هایش در این کشور را تضمین کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در پی واقعه تیراندازی در نزدیکی کنسولگری چین در لس آنجلس، پکن از آمریکا خواست تا امنیت دیپلمات هایش در این کشور را تضمین کند.

پس از آنکه ساعت ۶ صبح یک فرد به سمت کنسولگری چین در لس آنجلس تیراندازی کرد، سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به این مسئله با صدور بیانیه ای گفت: چین توجه زیادی به این مسئله دارد. ما رسما از آمریکا خواسته ایم تا درباره مسئله تحقیق کند و هر چه سریعتر اقدامات موثر برای تضمین امنیت کارکنان سفارت و کنسولگری های چین در امریکا را اتخاذ کند.

تیراندازی مذکور هیچگونه تلفاتی برجای نگذاشته است.

کد مطلب 4049205
پیمان یزدانی

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