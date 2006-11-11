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۲۰ آبان ۱۳۸۵، ۸:۴۲

معاون آموزشی وزارت علوم در گفتگو با مهر: شهریه دانشگاه آزاد اسلامی متناسب با خدمات واحد های آموزشی می شود / میزان شهریه فعلی دانشگاه آزاد قابل دفاع نیست

معاون آموزشی وزارت علوم در گفتگو با مهر: شهریه دانشگاه آزاد اسلامی متناسب با خدمات واحد های آموزشی می شود / میزان شهریه فعلی دانشگاه آزاد قابل دفاع نیست

دکتر حسن خالقی با بیان اینکه شهریه فعلی دانشگاه آزاد قابل دفاع نیست، گفت: با اجرای مدل پیشنهادی وزارت علوم شهریه دانشگاه آزاد متناسب با خدمات ارائه شده در واحدهای آموزشی می شود.

دکتر" حسن خالقی" - معاون آموزشی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد در 18 آبان ماه گفت: در این جلسه مدلی از سوی دانشگاه آزاد ارائه شده بود که مورد تأیید قرار نگرفت و مدل دیگری نیز که توسط وزارت علوم مطرح شده بود مورد بررسی قرار نگرفت.

وی ادامه داد: بدین ترتیب مقرر شد کمیته ای با مسئولیت معاون آموزشی وزارت علوم، عضویت رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، دکتر دانشجو نماینده هیات امنا، مهندس ذهبیون نماینده دانشگاه آزاد و دکتر صادقی مقدم نماینده سازمان مدیریتی و برنامه ریزی تشکیل شود.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به مدلی تعیین شهریه دانشگاه آزاد طراحی می شود، گفت: نسبت استاد به دانشجو، نسبت استاد به رشته و نوع رشته فنی و مهندسی از جمله شاخص های آموزشی و شاخص های پژوهشی نیز از قبیل تعداد مقالات پژوهشی در دانشگاه، تعداد مقالات در کنفرانس ها و فرصت های مطالعاتی در تعیین شهریه مورد بررسی قرار می گیرند.

وی افزود: شاخص های فرهنگی و رفاهی، فضای فیزیکی به ازای هر دانشجو، تجهیزات آزمایشگاه ها و فضای آموزشی نیز در مدل مورد بررسی قرار می گیرد.

خالقی میزان شهریه فعلی دانشگاه آزاد را قابل دفاع ندانست و گفت: وضعیت موجود تعیین شهریه در دانشگاه آزاد در جهت ارتقا کیفیت عمل نمی کند. اکنون به وسیله مجموعه شاخص های لازم هزینه تمام شده در تمامی واحدها مشخص و هرسال تکرار می شود. بدین ترتیب شهریه دانشگاه آزاد با خدمت آموزشی ارا ئه شده در هر واحد متناسب می شود.

وی اظهار داشت: وزارت علوم مدلی را برای تعیین شهریه دارد که اکنون مقرر شد این مدل پس از اصلاح و بررسی بیشتر برای دانشگاه آزاد نیز اجرا شود. 

معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: این مدل می تواند همچنین برای ساماندهی شهریه تمامی دانشگاه های شهریه ای مانند دانشگاه های غیر دولتی و شبانه نیز به اجرا در آید. بر این اساس وزارت علوم ظرف 2 ماه آینده مدل جامعی را برای تعیین شهریه دانشگاه آزاد، غیر دولتی و حتی شبانه ارائه دهد.

وی در خصوص شهریه دانشگاه آزاد بر اساس این مدل گفت: در جلسه هیات امنا مقرر شد پس از ارائه و تصویب مدل، شهریه واحد های مختلف دانشگاه آزاد مشخص شود و در صورتی که شهریه اضافی از دانشجویان ثبت نام شده در مهر ماه سال جاری اخذ شده، مابه التفاوت بازگردانده شود. 
کد مطلب 404924

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