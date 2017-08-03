کردستان میزبان مسابقات کشوری بدنسازی و پرورش اندام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر پور علی فرد صبح امروز در مجمع انتخابات هیات بدن سازی و پرورش اندام استان کردستان که در محل اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان برگزار شد، گفت: جای بسی خوشحالی است که فرد ورزشی به عنوان نماینده مردم در شورا شهر حضور داشته و مدافع حقوق ورزش باشد.

رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور با اشاره به میهمان نوازی کردستانی ها، اظهار داشت: استان کردستان هر زمانی که در خواست میزبانی داشته باشد فدراسیون با دیده منت قبول کرده و میزبانی مسابقات را به این استان می دهد.

وی افزود: تاسیس تعداد زیاد باشگاه های ورزشی یکی از رویکرد های دولت به منظور توجه به بخش خصوصی است.

پور علی فرد گفت: برگزاری مسابقات کار دشواری به خصوص در بخش بانوان است که فدراسیون به منظور شناسایی نواقص اولین دوره آن را برگزار کرد.

رئیس فدراسیون بدن سازی و پرورش اندام کشور عنوان کرد: در مسابقاتی که هم اکنون در کرمانشاه در بخش بانوان برگزار می شود ۱۸ نماینده در رده های مختلف از استان کردستان حضور دارند که نشان از وجود آمادگی و قدرت این استان در رشته های ورزش است.

پور علی فرد گفت: باتوجه به اینکه استان کردستان در این تابستان میزبان ۱۶ مسابقات کشوری در رشته های مختلف بوده است قطعاً با همت جوانان و وحدت در اجرا می تواند مسابقات کشوری را به بهترین نحو برگزار کند.

رئیس فدراسیون بدن سازی و پرورش اندام کشور اظهار داشت: قطعاً سیاست گذاری رئیس جدید هیات بدن سازی و پرورش اندام استان کردستان بسیار خوب و در خور استان خواهد بود زیرا فدراسیون نیز از مشاوره های آقای پژگول در بسیاری زمینه ها استفاده کرده است.