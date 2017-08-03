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۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۳۷

رئیس فدراسیون بدن سازی و پرورش اندام کشور:

کردستان میزبان مسابقات کشوری بدنسازی و پرورش اندام می شود

کردستان میزبان مسابقات کشوری بدنسازی و پرورش اندام می شود

سنندج - رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: با توجه به اینکه میزبانی کردستان در تمام مسابقات زبانزد بوده در صورت تمایل استان میزبان یک دوره مسابقات کشوری در رشته پرورش اندام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر پور علی فرد صبح امروز در مجمع انتخابات هیات بدن سازی و پرورش اندام استان کردستان که در محل اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان برگزار شد، گفت: جای بسی خوشحالی است که فرد ورزشی به عنوان نماینده مردم در شورا شهر حضور داشته و مدافع حقوق ورزش باشد.

رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور  با اشاره به میهمان نوازی کردستانی ها، اظهار داشت: استان کردستان هر زمانی که در خواست میزبانی داشته باشد فدراسیون با دیده منت قبول کرده و میزبانی مسابقات را به این استان می دهد.

وی افزود: تاسیس تعداد زیاد باشگاه های ورزشی یکی از رویکرد های دولت به منظور توجه به بخش خصوصی است.

پور علی فرد گفت: برگزاری مسابقات کار دشواری به خصوص در بخش بانوان است که فدراسیون به منظور شناسایی نواقص  اولین دوره آن را برگزار کرد.

رئیس فدراسیون بدن سازی و پرورش اندام کشور عنوان کرد: در مسابقاتی که هم اکنون در کرمانشاه در بخش بانوان برگزار می شود ۱۸ نماینده در رده های مختلف از استان کردستان حضور دارند که نشان از وجود آمادگی و قدرت این استان در رشته های ورزش است.

پور علی فرد گفت: باتوجه به اینکه استان کردستان در این تابستان میزبان ۱۶ مسابقات کشوری در رشته های مختلف بوده است قطعاً با همت جوانان و وحدت در اجرا می تواند مسابقات کشوری را به بهترین نحو برگزار کند.

رئیس فدراسیون بدن سازی و پرورش اندام کشور اظهار داشت: قطعاً سیاست گذاری رئیس جدید هیات بدن سازی و پرورش اندام استان کردستان بسیار خوب و در خور استان خواهد بود زیرا فدراسیون نیز از مشاوره های آقای پژگول در بسیاری زمینه ها استفاده کرده است.

کد مطلب 4049245

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