گردهمایی دینی، تبلیغی در دهکده حج غنا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن موسم حج و آغاز اعزام حجاج غنایی و به همین مناسبت اجتماع و حضور آنان در دهکده حج آکرا (پایتخت غنا)، گردهمایی «حج، اصل وحدت اسلامی» از سوی کمیته حج غنا و با حمایت رایزنی فرهنگی ایران در این کشور برگزار شد.

در این گردهمایی بیش از پانصد نفر از حجاج در قالب کاروان‌های اعزامی، مدیران کاروان‌ها، رییس و اعضای کمیته حج، معاون امام کل مسلمانان، علما و برخی مسئولین سازمان‌های اسلامی و نمایندگان رسانه‌های جمعی حضور داشتند.

شیخ کوآیه، رییس کمیته حج غنا در آغاز این گردهمایی، سفر پربرکت حج را دعوتی از جانب پروردگار دانست که عبادت خالق یکی از اهداف مهم آن است. وی همچنین گفت: حج آن عبادتی است که تعهد مسلمانان را به انجام وظایف الهی نشان می‌دهد.

محمدحسن ایپکچی، رایزن فرهنگی ایران در غنا هم در سخنرانی خود درباره اهمیت حج در وحدت جهان اسلام سخنانی را بیان کرد و یکپارچگی امت اسلام در زمان حج را موهبت بزرگ الهی دانست و آموزه‌های حج را درس زندگی و اخلاق و انسانیت خواند.

رایزن فرهنگی ایران در ادامه با ذکر مراحل مختلف حج و اهمیت نگاه اسلام به وحدت حقیقی همه مسلمانان جهان، به دیدگاه‌های مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) در خصوص فرصت ارزشمند حج برای همه آحاد مسلمین در امکان مصاحبت با علمای جهان اسلام و بهترین زمان برای آگاهی از مسایل و مشکلات ملت‌های اسلامی و تلاش برای یافتن راه‌حل گرفتاری‌های مسلمانان در اقصی نقاط جهان اشاره و فریضه حج را سمبل وحدت اسلامی برای پیشرفت جهان اسلام و ایستادگی و پیروزی در برابر دشمنان اسلام قلمداد کرد.

در ادامه اسماعیل ابراهیم، نماینده ابراهیم بااومیا، معاون رییس جمهور غنا پیام وی را قرائت کرد. معاون رییس جمهور غنا در این پیام با ذکر فعالیت‌های دولت در برقراری و تداوم فعالیت کمیته حج، تلاش خود را در تأسیس وزارت جدید مربوط به امور مسلمانان کشور را اعلام کرد و هدف اساسی از تشکیل چنین وزارتخانه‌ای را کمک به تسهیل امور مسلمانان این کشور خواند.

معاون رییس جمهور غنا در این پیام افزود: به زودی در رأس هیأتی برای شرکت در مراسم تحلیف رییس جمهور محترم عازم جمهوری اسلامی ایران خواهم بود و به عنوان یک مسلمان در زمان حضورم در ایران از مسئولین آن کشور خواهم خواست تا با تشکیل شورای وحدت امور بین‌الملل، روابط دو کشور به ویژه با مسلمانان غنا را توسعه دهیم. غنا همواره آمادگی خود را برای توسعه روابط با دیگر کشورها و به خصوص با کشورهای مسلمان اعلام داشته است.

وی در پایان پیام خود از کمیته حج غنا و رایزنی فرهنگی ایران در این کشور از برگزاری این گردهمایی که مزین به شعار ارزشمند وحدت اسلامی است، قدردانی کرد.