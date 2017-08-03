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۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۱

فرمانده انتظامی خرم‌آباد:

پتوهای قاچاق در خرم‌آباد کشف و ضبط شدند

پتوهای قاچاق در خرم‌آباد کشف و ضبط شدند

خرم آباد - فرمانده انتظامی خرم آباد از کشف و ضبط پتوهای قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صفی اله بیرانوند پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران از کشف ۳۲۶ تخته پتوی خارجی قاچاق از یک دستگاه خودروی سمند در شهرستان خرم آباد خبر داد.

گفت: مأموران پاسگاه انتظامی «زاغه» حین گشت به یک دستگاه سمند مشکوک و آن را توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو مذکور ۳۲۶ تخته پتوی خارجی فاقد مجوز گمرکی کشف شد.

سرهنگ بیرانوند اظهار کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۲۳۰ میلیون ریال اعلام کردند.

فرمانده انتظامی خرم آباد با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضائی و انتقال خودرو به پارکینگ تصریح کرد: این محموله قاچاق از استان های جنوبی کشور به استان های مرکزی بارگیری شده بود.

کد مطلب 4049260

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