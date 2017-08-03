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۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۱

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

توقیف محموله برنج میلیاردی قاچاق در الیگودرز

توقیف محموله برنج میلیاردی قاچاق در الیگودرز

خرم آباد - فرمانده انتظامی لرستان از کشف ۲۴ تن برنج خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در الیگودرز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران ایست بازرسی شهرستان الیگودرز حین کنترل محورهای مواصلاتی اصفهان - الیگودرز به یک دستگاه تریلی مشکوک و آن را توقیف کردند.

وی در ادامه افزود: در بازرسی از تریلی مذکور ۲۴ تن برنج خارجی قاچاق فاقد مجوز گمرکی کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه در این خصوص یک نفر دستگیر شده است، تصریح کرد : کارشناسان ارزش محموله کشف شده را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعلام کردند.

سردار قنبری گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 4049263

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