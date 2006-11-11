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۲۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۲۲

تا پایان سال جاری صورت می گیرد ؛

نصب دوربین های کنترل سرعت در جاده های اصلی کشور

نصب دوربین های کنترل سرعت در جاده های اصلی کشور

سرپرست پلیس راه نیروی انتظامی اعلام کرد: عملیات نصب و راه اندازی دوربین های کنترل سرعت در جاده های اصلی کشور تا پایان سال جاری صورت می گیرد و در نوروز 86 از این دوربین ها برای کنترل سرعت وسایل نقلیه در جاده ها استفاده خواهد شد.

سرهنگ سید هادی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون پایه های این دوربین ها در محورهای تهران - قم و تهران - قزوین نصب شده که امیدواریم طی یک ماه آینده از این دوربین ها در محورهای یاد شده بهره گیری شود.

وی تصریح کرد:به دنبال افزایش حضور نیروهای پلیس راه در جاده های پرتردد کشور در سال جاری ، انتظار می رود نصب دوربین های کنترل سرعت نیز در جاده های اصلی کشور ، اثر بسیار خوبی بر روی کنترل ایمنی مسافران داشته و از همین طریق رانندگان ملزم به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی شوند.

سرپرست پلیس راه ناجا ابراز امیدواری کرد: عملیات نصب و راه اندازی این دوربین ها در شهرهای بزرگ و پر تردد نیز دنبال شده و کنترل بیشتری از سوی پلیس بر میزان رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان لحاظ شود.

کد مطلب 404927

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