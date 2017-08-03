کیوسک فتوا در متروی قاهره بنا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح تأسیس کیوسک فتوا با توافق دانشگاه الازهر و و شرکت متروی مصر اجرا شده و ابتکار آن از طرف دانشگاه اسلامی الازهر بوده است.



هدف از این اقدام، پاسخگویی به سوال ها و نیاز مذهبی مردم در زندگی روزانه آنها عنوان شده است و از ساعت ۹ صبح تا ۸ شب در دو شیفت خدمات پاسخ به سوالات مذهبی ارائه می شود.



شیخ "تامر مطر"، هماهنگ کننده مرکز بین المللی فتوای الکترونیکی دانشگاه الازهر تجربه ای که از این ابتکار به دست آمده را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در هشت روز از شروع کار کیوسک ها ۱۵۰۰ مسئله دینی دریافت شده و همواره دهها نفردر انتظار طرح سوال های خود هستند.



شیخ مطر تاکید کرد که به این ترتیب مردم کوچه و بازار می توانند به جای رجوع به افراط گرایان سوال های دینی خود را از دانشگاه الازهر بپرسند و از صدور فتواهای دروغین جلوگیری می شود.



در مقابل، "محمد ابو حامد" یکی از نمایندگان مجلس مصر این ابتکار را بی معنی ارزیابی کرده و معتقد است که دانشگاه الازهر به جای چنین اقداماتی باید به نوسازی مبانی دینی بپردازد.