۱۰۲۸ مددجوی زندان قزلحصار به زندان های محل سکونت خود منتقل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی زندان‌های تهران، عباس بهمنی با اعلام این خبر اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون یکهزار و ۲۸ مددجوی این ندامتگاه به زندان‌های محل سکونتشان منتقل شدند و از مجموع این انتقال‌ها ۹۳۷ نفر به اردوگاه کاردرمانی، ۸ نفر به استان تهران و بقیه به استان های دیگر منقل شده‌اند.

سرپرست اداره قضایی ندامتگاه قزلحضار خاطرنشان کرد: همچنین ۲۹مورد انتقال از زندان های استان تهران و ۵ مورد از زندان های دیگر کشور به قزلحصار صورت گرفته است.

وی افزود : این اقدام با هدف کاهش جمعیت کیفری و رفاه حال خانواده های مددجویان انجام شده است.

بهمنی یادآور شد: طرح ملاقات چهره به چهره قضات با مددجویان بطور مستمر در اندرزگاه ها به منظور بررسی مشکلات قضایی در حال برگزاری است تا با این امر بستر انتقال آنان به استان های محل سکونتشان فراهم شود.