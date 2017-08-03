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۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۲۸

سرپرست بازرسی کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست:

تحقق مبارزه با فساد در گرو اصلاح امور است

تحقق مبارزه با فساد در گرو اصلاح امور است

ساری - سرپرست بازرسی کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور، تحقق مبارزه با فساد را در گرو تحقق اصلاح امور دانست و گفت: علت کثرت پرونده‌ها در محاکم کم توجهی به پیشگیری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میری قلعه سری پیش از ظهر پنجشنبه در شورای اداری بازرسی کل مازندران، میزان حجم کار در استان مازندران را وسیع و سنگین دانست و افزود: با تلاش‌های شبانه روزی همکاران توانستیم گام‌های قابل توجهی در جهت اهداف سازمانی برداشته و با افتخار از دوران خدمت یاد نماییم.

وی تحقق مبارزه با فساد را در گرو تحقق اصلاح امور دانست و افزود: علت کثرت پرونده‌ها در محاکم قضایی به جهت عدم توجه کافی به موضوع پیشگیری بوده و معتقدم اگر پیشگیری بدرستی انجام شود اصلاح امور و در نتیجه مبارزه با فساد را در پی خواهد داشت.

سرپرست بازرسی کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور، تحقق مبارزه با فساد را در گرو تحقق اصلاح امور دانست و افزود: علت کثرت پرونده‌ها در محاکم قضایی به جهت عدم توجه کافی به موضوع پیشگیری بوده ضمن اشاره به حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری (به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی) یادآور شد: سازمان بازرسی که عهده دار این وظیفه است می‌تواند با رویکرد پیشگیرانه و اصلاح امور، مبارزه با فساد را از زیربنا محقق سازد.

وی در پایان، پنهان کردن تخلفات و سند سازی کردن مدیران را نتیجه رویکرد مجازات محور و اصلاح امور را نتیجه رویکرد پیشگیرانه و اصلاح امور دانست و خاطر نشان نمود: سازمان بازرسی می‌خواهد تا مدیری متهم نشود نه اینکه مدیران مجرم شده را معرفی کند.

  محمد حسن اسدی کیاپی، بازرس کل مازندران نیز تاکید کرد: برای موفقیت باید اقدامات مؤثر گذشته را ادامه و راه‌های نرفته را با قدرت و اتکا به قانون طی کرد.

بازرس کل استان مازندران، حضور آقای میری به عنوان سرپرست بازرسی کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور را موجب خیر و برکت برای استان دانست و ابراز امیدواری کرد: با تلاش و همت همکاران و کمک آقای میری می‌توانیم استان مازندران را در کشور بیش از پیش معرفی کنیم.

کد مطلب 4049316

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