اختصاص ساختمان برای استقرار مرکز تعویض پلاک در پلدختر

سیدحمیدرضا کاظمی درگفت و گو باخبرنگار مهر اظهار داشت: مردم در شهرستان پلدختر با وجود جمعیت بالا برای انجام کارهای مربوط به تعویض پلاک و گواهینامه باید مسافت ۱۲۰ کیلومتری تا مرکز استان و بالعکس را طی کنند.

وی افزود: این موضوع موجب بروز مشکلات عدیده ای برای مردم می شود و علاوه بر اتلاف وقت و صرف انرژی و تحمیل هزینه ایاب و ذهاب، حوادث و خطرات احتمالی جاده ای را نیز به دنبال دارد.

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی گفت: بر این اساس جلسه ای برای رفع این مشکل با فرمانده انتظامی استان لرستان تشکیل شد که متعاقب آن روز چهارشنبه در محل فرمانداری پلدختر نیز با حضور سرهنگ منوچهر مرادی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان، معاون فرماندار، شهردار، نیروی انتظامی و مسکن و شهرسازی برای پیگیری موضوع جلسه ای برگزار شد.

کاظمی افزود: در این جلسه مقرر شد شهرداری پلدختر ساختمانی به صورت استیجاری برای استقرار مرکز تعویض پلاک و گواهینامه به مدت ۲ سال در اختیار نیروی انتظامی این شهرستان قرار دهد.

وی گفت: در طول این مدت ساختمان رسمی و اصلی مرکز تعویض پلاک و گواهینامه با همکاری مسئولان شهرستان احداث می شود.