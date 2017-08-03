جزئیات طرح بی سابقۀ قطر برای اعطای اقامت دائم به اتباع خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، خبرگزاری قطر (قنا) گزارش داد که دولت قطر روز چهارشنبه طرح اعطای اقامت دائم به اتباع خارجی را تصویب کرد.

تصویب طرح اعطای اقامت دائم به اتباع خارجی مقیم قطر، در حوزۀ کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بی سابقه است.

پیش بینی می شود که این طرح بی سابقۀ قطر تغییری در زندگی بسیاری از اتباع خارجی مقیم این کشور عرب حاشیه خلیج فارس ایجاد کند، کشوری که با تحریم ۴ کشور عربی عربستان سعودی، امارات، مصر و بحرین روبرو شده است.

قنا اعلام کرد: طبق طرح جدید، پسران زنان قطری که شوهران خارجی دارند، می توانند مجوز اقامت دائم دریافت کنند. کسانی که خدمات ارزنده ای به دولت قطر کرده باشند و افراد متخصصی که دولت به تخصص آنها نیاز داشته باشد نیز از حق دریافت مجوز اقامت دائم برخوردار خواهند شد.

خبرگزاری قطر اعلام کرد: وزارت کشور کمیته ای به نام کمیته اعطای مجوز اقامت دائم تشکیل خواهد داد که وظیفه اش بررسی درخواست های دریافت مجوز اقامت دائم خواهد بود.

خبرگزاری قطر افزود: دارندۀ مجوز اقامت دائم همچون هموطنان قطری از امکانات تحصیلی و درمانی مراکز دولتی برخوردار خواهند شد.

کسی که مجوز اقامت دائم داشته باشد، پس از هموطنان قطری در اولویت استخدام در نهادهای نظامی و غیرنظامی خواهد بود. همچنین از حق خرید زمین و خانه و پرداختن به فعالیت های تجاری بدون نیاز به شریک قطری برخوردار خواهد بود.

هر چند طرح اعطای مجوز اقامت دائم به اتباع خارجی مقیم قطر شامل اعطای تابعیت قطری به آنها نمی شود ولی اعطای همین مجوز تحولی بی سابقه در منطقه عرب نشین حاشیه خلیج فارس محسوب می شود. زیرا کشورهای این منطقه بسیار به ندرت به اتباع خارجی تابعیت اعطاء می کنند و اتباع خارجی در این کشورها با محدودیت های بسیاری روبرو هستند.