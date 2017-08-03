خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: خراسان امشب در شب میلاد عالم آل محمد، عطر افشان است. امشب این سرزمین با قدوم پسر فاطمه، نورانی و مشهد یک تکه از بهشت می‌شود. نقاره‌های حرم قدس رضوی بر بلندای زمین و آسمان می‌نوازند و مژده آمدن شاه خراسان را می‌دهند. زائران شمس‌الشموس نظاره‌گر بارگاه نورانی‌اش هستند و فرشتگان با آن‌ها هم‌نوا یا رضا یا رضا را زمزمه می‌کنند. حال و هوای این روزهای مشهد وصف نشدنی است.

امشب میان آسمان حرم تا بهشت راهی نیست. در تمام شهر شور و شعف برپاست و زائران تهنیت و شادباش خود را به یکدیگر عرضه می‌کنند. چراغانی‌های سطح شهر و توزیع شربت و شیرینی بر این شکوه و زیبایی افزوده است‌.

امشب کوچک و بزرگ با توکل به نام اعظم امام رضا(ع) دل‌های خود را از اقصی نقاط کشور راهی مشهد کرده‌اند و این شهر بیشتر از همیشه قدر ولی نعمت خود را می‌داند و از داشتن وجود این امام همام بر خود می‌بالد.

در تمامی سطح شهر مراسم‌های باشکوه برگزار می‌شود. آستان قدس رضوی امسال نیز همانند سال‌های گذشته برنامه‌های ویژه‌ای را در حرم رضوی و دیگر نقاط شهر تدارک دیده است که عرضه بسته‌های متبرک و افتتاح زائر شهر رضوی از جمله آن است. همچنین طبق پیش‌بینی‌ها، روز میلاد امام هشتم زائران با شاخه‌های گل از میدان شهدا به طرف حرم قدس رضوی حرکت می‌کنند و در شادی حضرت موسی‌بن جعفر (ع) شریک می‌شوند.

جامعه بشری باید با سیره امام هشتم (ع) آشنا شوند

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در مراسم جشن میلاد امام رضا(ع) در حرم مطهر رضوی اظهارکرد: حقی که امام هشتم(ع) دارد این است که ایشان را دوست داشته باشیم. اگر نسبت به امام رضا(ع) معرفت داشته باشیم دیگر به هیچ کس در دنیا دل نخواهیم بست.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: امروز حوزه های علمیه و دانشگاههای کشور بدانند در محضر عالم آل محمد (ص)وظیفه دارند تلاش کنند جامعه بشری را با سیره رضوی آشنا کنند.

رئیسی گفت: بنیانگذار کرسی گفتگوی بین ادیان حضرت رضا(ع) بودند که باید به این مهم توجه کنیم.

وی بیان کرد: باید از امام هشتم (ع) بخواهیم محبت پروردگار و ائمه اطهار(ع) را در دل ما قرار دهد زیرا بدون محبت کار به جایی نخواهیم برد.

وی اظهارکرد: در مدرسه بزرگ مکتب رضوی زائران یاد می گیرند که به دنبال حق و حقیقت باشند و از باطل دوری کنند.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: سیره امامان ما در تثبیت حق و مبارزه با ظلم و ظالم است و ما نیز باید همین روحیه را فرا بگیریم و به آن عمل کنیم.

رئیسی تاکید کرد: در دهه کرامت می خواهیم به کرامت برسیم که این مهم جز با تاسی به امام رضا(ع) محقق نمی شود.

وی تاکید کرد: امروز بسیاری در جهان اسلام چشم به بارگاه منور رضوی دارند تا گره از مشکلاتشان باز شود.

مامون به دنبال مصادره کردن امام رضا (ع) بود

ولادت این امام همام فرصتی شد تا با نماینده خراسان رضوی در مجلس خبرگان و نماینده ولی فقیه در عراق به گفتگو بنشینیم تا به تبیین و بیان ویژگی‌های این امام بپردازد.

حجت الاسلام سید مجتبی حسینی با بیان اینکه شخصیت امام رضا(ع) در قرآن و روایات بیان شده است اظهار می‌کند: زیارت‌های بسیاری از امام‌ هشتم(ع) مانند زیارت هفت حدیث موجود است که اگر با معرفت خوانده شود ثواب زیادی دارد به‌اندازه‌ای که گناهان انسان آمرزیده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امام رضا (ع) ویژگی‌های کم نظیری در زمان خودشان داشتند می‌افزاید: بعد از اینکه مامون به برادرش مسلط شد و او را کشت، باز هم آرام نگرفت و می‌دانست این حضرت در تمام اسلام محبوبیت دارد و آن زمان بنی امیه و بنی عباس به دشمنی با اهل بیت(ع) معروف بودند اما مامون برای نزدیکی به امام رضا (ع) خود را شیعه معرفی کرد تا شخصیت این امام بزرگ را به نفع خودش مصادره کند.

نماینده ولی فقیه در عراق تصریح می‌کند: مامون با این کار قصد داشت به مردم بگوید حتی اهل بیت (ع) نیز با من همراه هستند و به شان من احترام می‌گذارند و حتی می‌خواهند جانشینم شوند، اما امام رضا (ع) با علمی که داشتند به نقشه شوم مامون پی بردند .

ویژگی بارز ثامن الائمه عالم آل محمد (ص) است

وی با بیان ویژگی بارز ثامن الائمه که به عالم آل محمد (ص) در بین‌اهل بیت(ع) معروف بوده اند ابراز می‌کند: امام رضا (ع) در شرایطی قرار گرفته بودند که مامون قصد داشت شخصیت ایشان را از بین ببرد، اما این امام به‌گونه‌ای با مامون برخورد می‌کرد که او مستهسل می‌ماند و توان مقابله با ایشان را نداشت.

حسینی تاکید می‌کند: شخصیت امام هشتم(ع) آنقدر بزرگ بود که ائمه‌ای که بعد از ایشان آمدند همه آن‌ها منتسب به امام رضا (ع) بودند و علی‌رغم‌اینکه مامون در نظر داشت نام حضرت را خاموش کند و حضرت را تابعی از وجود حکومت ظالمانه خودش قرار دهد، حضرت رضا (ع) ورود و ظهور بیشتری کرد.

وی ادامه می‌دهد: آمدن امام رضا (ع) به مشهد از بزرگترین الطاف الهی برای مردمان این‌سرزمین است تا از مدینه نور اهل بیت(ع) را تابش کند و جهان اسلام را در طول تاریخ منور کند و امروز شاهد آن باشیم که مرقد علی‌بن‌الموسی‌الرضا (ع) مکانی برای زیارت میلیون‌ها نفر زائر باشد و روح توحیدی مردم آغشته به نام این امام مهربان می‌گردد.

نماینده خبرگان خراسان رضوی بیان می‌کند: عظمت شخصیت امام هشتم(ع) هم در متون ما و هم در مقام عمل و تاریخ زندگی حضرت بسیار اشاره شده است، ایشان بسیار نورانی و برای عالم‌ بشریت سرنوشت ساز بوده‌اند. این امام همام تاریخ حرکت اسلام را از مسیری که بنی عباس درصدد ایجاد آن بود، تغییر داده و در جهت متعالی اسلام ناب قرار دادند.

امام رضا(ع) بهترین الگوی جوانان

وی با تاکید به اینکه جوانان امروز با الگو قرادادن شخصیت و زندگی ثامن الحجج (ع) می‌توانند از بلایایی که رژیم‌ صهیونیستی در صدد ایجاد آن است و قصد به انحراف کشیدن ذهن و فکر جوانان انقلابی این مرز و بوم را دارد، رهایی یابند خاطرنشان می‌کند: کتاب عیون اخبارالرضا یکی از بهترین و عالی‌ترین کتاب ها از شخصیت این امام‌ بزرگ است که جوانان می‌توانند با بهره‌گیری از این کتاب پی به معنای اصلی آن ببرند.

حسینی می‌افزاید: در این کتاب معارف اسلامی، سیاست، ولایت و دیگر عرصه ها تبیین شده است، در مجموع در مورد حیات امام رضا (ع) کتاب های زیاد نوشته شده است و با تحلیل فکر و اندیشه‌ امام هشتم(ع) بسیاری از بن‌بست‌های زندگی چاره می‌شود.

پاسخ به شبهات توسط امام رضا (ع)

در ادامه با یک کارشناس مذهبی و استاد دانشگاه در خصوص سیره و عمل امام هشتم (ع)به گفتگو پرداختیم.

سید علی سجادی‌زاده با بیان اینکه در صفات و کمال انسانی مانند علم، هلم، اخلاق، انس با قرآن همه ائمه مشترک هستند اظهار می‌کند: بعضی ائمه در برخی شرایط و زمان‌ها زمینه بروز و ظهور بیشتری را پیدا کرده‌اند، برای نمونه در وادی علم، امیر المونین (ع) عالِم است و امام رضا (ع) نیز این ویژگی را دارد.

وی می‌افزاید: بعد از نهضت ترجمه در جهان اسلام زمینه‌ای فراهم شد که از دوره منصور شروع شد و در عصر هارون و مامون نیز ادامه داشت بدین صورت که از ایران، هند و یونان متونی به زبان عربی ترجمه شد و مسائل جدیدی را به‌وجود آورده بود که تقریبا اهل ادیان آزادی عمل داشتند و در این‌ مسیر دین‌هایی مانند مسیحیت، زرتشت و یهودیت افکار و شبهات گوناگونی به‌وجود آورده بودند که آقا ثامن الحجج این شبهات را از بین می‌برد.

این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: در بین شیعه نیز فرقه‌های گوناگون انحرافی مانند واقفیه، فتحیه درمیان بود، امام رضا (ع) با این گروه‌های مختلف مناظره می‌کرد و زمینه‌ای فراهم شده بود که با علم خدایی و علم لدنی تمام آنها را محکوم می‌کردند، در همین راستا عده‌ای قانع می‌شدند و از مذهب باطلی که برای خودشان ایجاد کرده بودند، روی برمی‌گرداند، به همین جهت امام هشتم(ع) در میان امامان به عالم آل محمد(ص) شهره شده اند.

وی ادامه می‌دهد: تمامی امامان عالم آل محمد(ص) هستند اما به لحاظ زمینه بروز و ظهور جلوه علم، امام رضا (ع) و القابی که به این امام داده شد، عالم آل محمد(ص) از شهرت بیشتری برخوردار است.

سجادی‌زاده بیان می‌کند: مامون زمینه‌ای را فراهم کرده بود که امام رضا (ع) در مجالس با افراد بحث کنند، ابتدا تصور می‌کرد امام رضا(ع) از عهده این مباحث برنمی‌آید اما حضرت رضا (ع) از قبل پیش‌بینی کرده و به دوستانشان گفته بودند مامون وقتی پشیمان می‌شود که از ادیان مختلف دلایلی را مطرح کند و با برهان آن‌ها را محکوم کنیم، آن زمان مامون از کارش پشیمان شد زیرا به دست خودش زمینه روشن شدن شخصیت امام رضا (ع) را برای جهانیان را فراهم کرده بود.

ویژگی‌ فریاد رس بودن ثامن الائمه

وی خاطرنشان می‌کند: از دیگر ویژگی‌های ثامن الائمه فریادرس بودن ایشان است، نه فقط فریادرس انسان‌های مومن و شیعه بلکه فریادرس افراد با ایده‌های مختلف. در طول تاریخ نیز مردم چه در داخل و چه خارج توسل به امام رضا (ع) داشته و به ایشان پناه آورده اند.

این کارشناس مذهبی ادامه می‌دهد: در دهه کرامت که پیش‌رو داریم از یک طرف حضرت فاطمه (ص) کریمه اهل بیت هستند و آقا امام رضا (ع) نیز به‌خاطر عادتشان که احسان و نیکی کردن است، کریم‌اهل بیت نام گرفته اند.

وی تاکید می‌کند: امام رضا (ع) بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ نفر از افراد سرشناس را تربیت کردند که هرکدام از آن‌ها در جای خودشان الگو هستند.

سجادی‌زاده می‌افزاید: بعد دیگر الگوگیری از آقا علی‌ ابن‌ موسی‌الرضا آشنایی با سیره عملی این امام است که امام رضا (ع) در زندگی چه احوالاتی، در برخورد با خلق خدا چه رفتاری داشتند و در گرامی داشتن ارزش‌ها و هنجارها چگونه عمل می‌کردند را مد نظر قرار دهیم.

وی با تاکید به اینکه اگر حتی به یکی از آموزه‌های آقا توجه کنیم، شاهد خیر و برکت و شاهد کاهش بسیاری از آسیب‌ها خواهیم بود ابراز می‌کند: مثالی در این زمینه وجود پرونده‌های بیشمار در حوزه قضایی است، خواه ناخواه بخشی از این پرونده‌ها در رابطه با دعواهای پوچ و واهی پیش آمده است، اگر این سخن امام هشتم(ع) را که «در زمان ناراحتی صحبتی نکن« را الگو قرار دهیم از تعداد این نزاع‌های پوچ و بی‌اساس کاسته می‌شود.

آذین بندی حرم مطهر رضوی در آستانه ولادت امام رضا (ع)