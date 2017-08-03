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۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۴۵

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر:

مسابقات کیک بوکسینگ در ملایر برگزار می‌شود

مسابقات کیک بوکسینگ در ملایر برگزار می‌شود

همدان-مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر گفت: مسابقات کیک بوکسینگ در ملایر برگزار می‌شود.

غلامحسن اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات کیک بوکسینگ در شهرستان ملایر اظهار داشت: هیئت رزمی شهرستان ملایر در نظر دارد به مناسبت فرا رسیدن سالروز عملیات افتخارآفرین مرصاد و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس مسابقات کیک بوکسینگ ویژه آقایان را در شهرستان ملایر برگزار کند.

وی افزود: این مسابقات با همکاری اداره ورزش و جوانان، هیئت رزمی و پایگاه مقاومت بسیج علی ابن ابیطالب (ع) در روز جمعه ۱۳ مردادماه در سالن شهید بهشتی استادیوم تختی برگزار خواهد شد.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به رده سنی این مسابقات گفت: این مسابقات در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان در استایلهای لایت کنتاکت، سمی کنتاکت و فول کنتاکت برگزار خواهد شد.

اکبری عنوان کرد: قهرمانان و ورزشکاران این رشته ورزشی به همراه مربیان، اساتید بزرگ و افتخارآفرینان شهرستان ملایر در این مسابقه حضوری گرم و فعال خواهند داشت.

وی بابیان اینکه هیئت‌های ورزشی ملایر توانمند هستند، بیان کرد: ملایر در بیش از ۱۱ رشته ورزشی در استان اول است که این موضوع نشان از توان بالا و پتانسیل ورزش ملایر دارد.

کد مطلب 4049353

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