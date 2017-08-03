به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی دوره دوم متوسطه نظری روز پنجشنبه با حضور قربانعلی افشانی مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش، سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان و روسای مدارس در سالن تربیت معلم شیهد رجایی قزوین برگزار شد.

قربانعلی افشانی در این مراسم گفت: از یک سال قبل برای برگزاری این جشنواره ها برنامه ریزی شده است و تلاش می کنیم نشاط و شادابی در فضای مدارس بیشتر شود تا دانش آموزان انگیزه و علاقه بیشتری برای تحصیل داشته باشند.

وی اضافه کرد: راهیابی دانش آموزان نخبه از مراحل المپیاد مدرسه ای، منطقه ای، استانی به رده کشوری بیانگر توانمندی دانش آموزان پرتلاشی است که می توانند مسیرهای ترقی علمی را بخوبی طی کنند.

افشانی یادآورشد: سیاست گذاری آموزش در وزارتخانه بر اساس اسناد بالادستی تنظیم شده و نقشه جامع علمی و سند تحول بنیادین و سیاست های تعیین شده از سوی مقام مظعم چراغ راه اینده ما در این مسیر است.

وی بیان کرد: در طول سال برنامه های ابلاغی را در مدارس اجرایی می کنیم و در این راستا توجه به علم و فنآوری در اولویت قرار دارد.

افشانی یادآورشد: جهاد مستمر علمی برای کسب مرجعیت علمی جهان از اهدافی است که برای تحقق منویات رهبری دنبال می کنیم و اگر بخواهیم فقط سند چشم انداز ابلاغی از سوی رهبری را پیاده کنیم شاهد تحول بزرگی در نظام آموزشی خواهیم بود.

وی اضافه کرد: برای موفقیت در کار باید همه دانش آموزان دبستانی تا دانشگاه با ما همراهی کنند تا در کنار تلاش معلمان و مدیران و کارشناسان به برنامه های عینیت بخشیم.

تحول در کشور نیازمند جهاد علمی است

افشانی اظهارداشت: تحول در نظام آموزشی کشور نیازمند جهاد علمی است و امروز باید به وجود دانش آموزان نخبه ای مانند «معین قاسمی» که توانسته در المپیاد جهانی انگلستان مدال برنز کسب کند افتخار کنیم و بدانیم مانند این جوانان زیاد داریم و باید با شناسایی آنها به تقویت جایگاه علمی کشور کمک کنیم.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش گفت: ۱۳ میلیون دانش آموز در کشور داریم که در میان آنها نخبگان فراوانی هستند که در صورت هدایت درست و منطقی و حمایت علمی می توانند در رده های بالا بدرخشند و پرچم ایران را در رقابت های جهانی به اهتزاز درآورند.

وی بیان کرد: با کمک دانش آموزان مستعد که نمایندگان آنها در مسابقات آزمایشگاهی حضور دارند می توانیم قله های جهانی را فتح کنیم و منویات رهبری را عملی کنیم.

عبور از سیستم درسی به سمت المپیاد رشته ای

افشانی اظهارداشت: سیاست جدید آموزش و پرورش این است که از سیستم درسی و حفظ محض عبور کنیم

و المپیاد ریاضی، فیزیک و شیمی باید به سمت المپیادهای رشته ای و بین رشته ای مانند المپیاد نانو، لیزری، سلول های بنیادین، هسته ای و نجوم حرکت کنیم.

وی گفت: تلاش مدیران مدارس، کارشناسان و معلمان امروز باید در مسیر کارهای تحقیقاتی و پژوهشی و المپیادها باشد زیرا در عصر کنونی دیگر مدرسه به تنهایی جوابگوی نیازها نیست و باید پژوهش را نیز در کار مشارکت دهیم و آن را جدی بگیریم.

افشانی اضافه کرد:صندوق حمایت از نخبگان ملی امروز از دانش آموزانی که اختراع، ابتکار و ایده ای دارند حمایت می کند تا این ایده ها به محصول تبدیل شده و تجاری سازی شکل بگیرد.

وی بیان کرد:باید کمک کنیم تا ایده های دانش آموزان ما به محصول برسد و با تولید انبوه به اقتصاد مقاومتی و رونق تولید هم کمک شود.