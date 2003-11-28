پيش نويش قانون اساسي اروپا :كشمكشي ديگر در اتحاديه اروپا

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از بي بي سي ، قبل از شروع اين مذاكرات كميسيون اتحاديه اروپا هشدار داد كه در صورت عدم توافق پانزده كشور عضو اتحاديه اروپا اين مذاكرات منجربه شكست خواهد شد .

روزگذشته جك استروا وزير امور خارجه انگليس تهديد كرد كه اگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در وتوي سياست خارجي درج شده در اين پيش نويس كه مورد اختلاف بسياري از كشور هاست شكست بخورند اين پيش نويس را تغيير خواهد داد .

از سويي ايتاليا كه رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد اميدوار است كه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا طي دو هفته پيرامون متن اين پيش نويس به يك توافق نهايي دست يابند كه در اين رابطه تحليلگران آن را بسيار خوش بينانه ذكر كرده اند .

قانون اساسي اروپا كه به منظور نزديكي بيشتر شهروندان و كارايي تصميم گيريهاي آتي اتحاديه اروپا كه در آينده اعضاي آن به بيست و پنج كشور خواهد رسيد تنظيم شده است .

علاوه بر نگراني انگليس پيرامون سياست خارجي پيش بيني شده در اين پيش نويس ، اسپانيا و لهستان خواستاركاهش تعداد راي دهندگان در اين پيش نويس هستند .

كشورهاي كوچك اتحاديه اروپا نيز مبارزه خود را آغاز كرده اند تا نماينده هر كشوري از حقوق كامل راي گيري برخوردار باشد .

همچنين اختلافاتي نيز در مورد قانون ارث در مقدمه اين پيش نويس آمده است كه مورد اختلاف بسياري است .

بنابر اين گزارش اين مذاكرات امروز با حضور كميسيون اتحاديه اروپا و هيئت اجرايي اتحاديه اروپا برگزار مي شود .

ديپلماتها مي گويند كه فرانسه و آلمان كه با كمك ايتاليا توانستند قانون مربوط به كسر بودجه اروپا را به تصويب برسانند جو اجلاس ناپل را متشنج كرده اند و توانستند اين فكر را در ميان كشور هاي كوچك القاء كنند كه توازن قدرت در اتحاديه اروپا به نفع كشور هاي بزرگ اروپايي تغيير كرده است .

ايتاليا نيز طي توافقي با رئيس جمهور سابق فرانسه خواستار اصلاح برخي موارد ذكر شده در اين پيش نويس شده است .

در پيش نويش قانون اساسي اروپا آمده است كه سياست خارجي اروپا با راي اكثريت تعيين خواهد شد كه اين نيز جزء تغييرات پيشنهادي است كه به جاي تغيير تعداد راي دهند گان در اين پيش نويس خواستار اصلاح اين ماده است .

بنابر اين گزارش اين اختلافات تا اجلاس بعد اتحاديه اروپا كه در روز هاي دوازدهم و سيزدهم سپتامبر در بروكسل برگزار خواهد شد همچنان باقي خواهد ماند .