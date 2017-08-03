به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جهان‌آرا ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح ساختمان مرکزی جامعه القران «واحد خواهران» در همدان با بیان اینکه جامعه‌القران استان همدان سال ۸۱ تشکیل شد و تاکنون ۷ هزار نفر در این مرکز آموزش‌های قرآنی را فراگرفته اند، گفت: در حال حاضر ۶۰۰ نفر در زمینه‌های قرآنی در جامعه‌القران مشغول فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه فعالیت‌ها در ۵ شعبه جامعه‌القران در حال پیگیری است، گفت: دره‌مرادبیک، روستای همه‌کسی، مسجد قباد، شهرک‌ مدنی و سرپل یخچال از جمله شعبه‌های جامعه‌القران در همدان هستند و ششمین شعبه جامعه‌القران نیز امروز در خیابان تختی افتتاح شد.

وی با بیان اینکه ۵۰۰ میلیون تومان در راستای تکمیل این مرکز هزینه شده‌است، گفت: این ساختمان در متراژ ۱۷۰ متر و در سه طبقه راه اندازی شد.

جهان‌آرا با بیان اینکه مالک ۸۰ میلیون را وقف ساخت این مرکز کرده است، یادآور شد: در مجموع ۴۲۰ میلیون تومان صرف خرید ملک و ۴۰ میلیون تومان هزینه تعمیر و بازسازی ملک شده است.

رئیس اتحادیه‌های قرآنی غرب کشور یادآور شد: استان همدان موظف به تربیت ۲۲۱ هزار نفر حافظ قرآن کریم شده است.

قائم مقام موسسه جامعه‌القرآن نیز در این مراسم با بیان اینکه آیات قرآن همانند گنجینه‌های معنوی است و نمی‌توان آن را با گنجینه‌های مادی مقایسه کرد، گفت: آیات قرآن سراسر گنج‌های معنوی و نور است.

حجت‌الاسلام محمدحسین طباطبایی بابیان اینکه خواندن قرآن و عمل کردن به آن باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: مسئله مهمی که باید به آن اهتمام داشت تدبیر خانواده‌های قرآنی و تربیت فرزندان در خانواده‌های قرآنی است که در روایات متعدد به آن سفارش شده است.

وی با اشاره به اینکه خانه‌ای که در آن قرآن تلاوت شود جایگاه حضور فرشتگان است و شیاطین از آن خانه دور می‌شوند، گفت: یادگیری قرآن باید از کودکی صورت گیرد.

حجت الاسلام طباطبایی با تاکید بر اینکه همدان یکی از واحدهای نخبه در موسسات جامعه‌القرآن کشور است، گفت: همدان در بخش قرآن‌آموزی به خردسالان و نوجوانان از واحدهای فعال به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه ۳۰ شعبه در استان همدان در بخش خردسالان فعالیت می‌کنند، عنوان کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که تمامی مردم الفاظ صحیح قرآن را آموخته و با آن آشنا شوند.