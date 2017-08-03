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۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۵۳

معاون سیاسی _ امنیتی استانداری زنجان:

زنجان از امکانات و ظرفیت‌های گردشگری ارزشمندی برخوردار است

زنجان از امکانات و ظرفیت‌های گردشگری ارزشمندی برخوردار است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: زنجان از امکانات و ظرفیت‌های گردشگری ارزشمندی برخوردار است.

 استانداری زنجان؛ سید بیوک موسوی در جلسه کارگروه تخصصی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی استان زنجان، با بیان اینکه استفاده و بکارگیری مدیران در استان مطابق با توانایی مدیریتی و اجرایی آن ها خواهد بود، یادآور شد: مدیرانی که انجماد فکری داشته و ناتوان هستند در پست‌های مدیریتی استان نباید بکارگیری شوند و مدیری که قدرت تصمیم‌گیری و پاسخگویی ندارد در استان تحمل نخواهد شد.

وی تصریح کرد: باید مدیرانی که در حوزه کاری خود موفق عمل نمی کنند و قدرت تصمیم‌گیری و پاسخگویی ندارد، برکنار شوند.

معاون سیاسی _ امنیتی استانداری زنجان  در ادامه با اشاره به اینکه همه مجموعه ها و دستگاه های اجرایی با محدویت منابع مالی روبرو هستند، ادامه داد: استان زنجان جزو استان هایی است که از امکانات مناسب، ظرفیت‌های گردشگری ارزشمند و مناطق طبیعی فراوانی برخوردار است که برای توسعه و پیشرفت استان ضروری است مسئولین اهتمام ویژه ای به این ظرفیت ها داشته باشند.

موسوی تاکید کرد: وظایف و مسئولیت هر دستگاهی در اجرای پروژه ها و طرح ها باید مشخص و زمان بندی مناسبی برای آن تعریف شود.

وی با بیان اینکه بکارگیری مدیران در استان مطابق با توانایی مدیریتی و اجرایی آن ها خواهد بود، گفت: زنجان از امکانات و ظرفیت‌های گردشگری ارزشمندی برخوردار است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان به مشکلات منطقه زنجانرود در سطح استان اشاره کرد و گفت: مسئولین دستگاه های اجرایی زیربط باید با داشتن نظارت کافی و حل مشکلات این منطقه، زمینه شادابی و نشاط را برای مردم در جامعه فراهم کنند تا همه مردم از امکانات یکسان در جامعه برخوردار شوند و از بروز معضلات اجتماعی و فرهنگی نیز جلوگیری گردد.

موسوی ظرفیت های بالای گردشگری منطقه گاوازنگ در شمال و زنجانرود در جنوب شهر زنجان را یادآور شد و تاکید کرد: باید شرایطی را فراهم کنیم که این دو منطقه سرور آفرین و محیطی شاد برای مردم زنجان باشد.

وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه های اجرایی برای تحقق اهداف خود، از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند، افزود: با توجه به وجود امکانات خدادادی و طبیعی  و پتانسیل های موجود در استان زنجان و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می توان ناحیه جنوبی شهر زنجان را به منطقه زیبای گردشکری تبدیل کرد.

موسوی ادامه داد: هنر مدیریتی دراین است که علیرغم محدودیت منابع مالی بتوان از پتانسیل ها و ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.

وی بر ضرورت رعایت بهداشت مناطق، تامین و ارتقاء ایمنی، سلامت و امنیت غذایی مردم جامعه از سوی دستگاه های اجرایی تاکید کرد و افزود: دولت تدبیر و امید فعالیت های چشم گیری در حوزه بهداشتی و درمانی داشته است که اصلی ترین رمز موفقیت در این عرصه، حضور و فعالیت وزیر بهداشت توانمند، انقلابی و تلاش‌گری است که در تحقق اهداف موفق عمل کرده است.

موسوی یاد آور شد: راه اندازی و فعالیت بنیاد خیریه نورآوران سلامت گرماب با حضور وزیر بهداشت،  یکی از مهمترین افتخارات ودستاوردهای استان زنجان بوده است.

کد مطلب 4049424

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