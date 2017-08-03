به گزارش خبرنگار مهر، عزیز فیلی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه هم اندیشی اقتصادی، فرهنگی و روستایی مشترک امور روستایی و شوراهای سراسر کشور و دهیاران در اراک اظهار داشت: امروز دولت به این نتیجه رسیده است که باید مباحث توسعه، تولید، نگه داشت جمعیت روستایی و اشتغال روستاها جدی گرفته شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی افزود: سیاست نظام در قالب قانون برنامه توسعه ششم این است که بحث توسعه روستاها را باید جدی گرفت و جمعیت روستاها با ایجاد انگیزه برای ساکنین حفظ شود و حتی مهاجرت از شهرها به روستاها اتفاق بیفتد.

وی بیان کرد: یکی از انگیزه های مهمی که روستاییان را مناطق روستایی نگاه می دارد وجود اشتغال در محل سکونتشان است که مانع از مهاجرت آنان به شهرها می شود.

فیلی خاطرنشان ساخت: روستاییان نیز مانند شهروندان تقاضا، مطالبات و توقع های به روز دارند که حق آن ها است و باید به این اقشار توجه صورت گرفته و به مطالباتشان پاسخ داده شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی ادامه داد: جمعیت روستایی تولید کننده بوده و مثل جمعیت شهری مصرف کننده نیستند بنابراین روستاها باید به جایی برسند که حتی جمعیت از شهرها به روستاها برگشت داشته باشد.

وی اضافه کرد: به این ترتیب حاشیه نشینی ناشی از مهاجرت روستاییان در شهرها کاهش می یابد که در همین راستا طرح تولید و اشتغال در برنامه توسعه ششم بر استفاده از ظرفیت ها برای ایجاد اشتغال روستایی تاکید کرده است.

فیلی تصریح کرد: در این زمینه همچنین نقش دفاتر روستایی بسیار حساس و مهم است و مهمترین عامل رابط مطرح شدن مشکلات روستاها دفاتر امور روستایی هستند و با یاری و همکاری شوراها و دهیاری بخش عمده مشکلات روستایی حل خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی اظهار داشت: جشنواره اقتصاد و فرهنگ روستاها در محل نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی در حال برگزای است که بازتاب خوب و مثبتی در استان مرکزی در این زمینه داشته است.