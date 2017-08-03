  1. استانها
  2. البرز
۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۰۰

در گفتگو با مهر مطرح شد:

پایان عملیات امداد در «گرم‌دره»/سه کارگر افغان جان باختند

پایان عملیات امداد در «گرم‌دره»/سه کارگر افغان جان باختند

کرج – سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از پایان عملیات امداد و نجات حادثه ریزش آوار در گرم‌دره خبر داد.

سید جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۱ و ۱۱ دقیقه صبح امروز حادثه ریزش آوار در گرم‌دره کرج مخابره شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه حادثه به دلیل گودبرداری اتفاق افتاده است، گفت: این حادثه به سازمان آتش‌نشانی کرج اعلام شد و نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

موسوی با تأکید بر اینکه سازمان آتش‌نشانی کرج معین ۱۱ شهرک اقماری استان است، گفت: سه دستگاه خودروی عملیات به همراه ۱۰ نفر از نیروهای عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با تأکید بر اینکه سه نفر از نیروهای عملیاتی زبده از کرج به گرم‌دره اعزام شدند، گفت: متأسفانه به دلیل حجم بالای ریزش آوار هر سه کارگر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این حادثه سه کارگر افغان جان باختند.

کد مطلب 4049427

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها