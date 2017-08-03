سید جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۱ و ۱۱ دقیقه صبح امروز حادثه ریزش آوار در گرم‌دره کرج مخابره شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه حادثه به دلیل گودبرداری اتفاق افتاده است، گفت: این حادثه به سازمان آتش‌نشانی کرج اعلام شد و نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

موسوی با تأکید بر اینکه سازمان آتش‌نشانی کرج معین ۱۱ شهرک اقماری استان است، گفت: سه دستگاه خودروی عملیات به همراه ۱۰ نفر از نیروهای عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با تأکید بر اینکه سه نفر از نیروهای عملیاتی زبده از کرج به گرم‌دره اعزام شدند، گفت: متأسفانه به دلیل حجم بالای ریزش آوار هر سه کارگر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این حادثه سه کارگر افغان جان باختند.