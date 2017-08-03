نمایشگاه فرش و هنرهای دستی در «مهربان» آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز پنج شنبه این نمایشگاه که به دست آیت الله آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان افتتاح شد میزبان میهمانان از اقصی نقاط کشور است.

محمد صادق پورمهدی معاون عمرانی استاندار در حاشیه بازدید از نمایشگاه به خبرنگاران گفت: احداث این نمایشگاه کاربزرگی بود که شهرداری مهربان انجام داد.

وی با تاکید بر کمک های دولت به شهرداری ها و دهیاری های کشور یاداورشد: این کمک ها در طول دولت تدبیر و امید از رشد قابل توجهی برخورداربوده و حمایت از طرح های اشتغالزا و کارآفرین وظیفه همه نهادها و ارگان هاست.

پورمهدی فرش مهربان را دارای شهرت جهانی عنوان کرد و ابرازامیدواری کرد، با همکاری سازمان گردشگری و صنعت و معدن شاهد کیفیت بخشی و تلاش برای بازاریابی باشیم.

قاسم وفادار مدیرعامل تعاونی فرش دستباف مهربان با تشریح برگزاری نمایشگاه گفت:تولید قالی در مهربان اهمیت زیادی دارد و زیباترین قالی‌ها در این بخش بافته می‌شود. فرش مهربان شهرت جهانی دارد و نقشه‌های محلی مهربان به آبی‌گل، حاج‌محرم، افشان، صیاد و بیگلر معروف است.

عضو هیئت مدیره تعاونی فرشبافان آذربایجان شرقی ابرازداشت:عده بافندگان فرش دستباف در مهربان بیش از ۵۰۰۰ نفر است و تولید سالانه فرش دستباف در این منطقه نیز به ۹۰ هزار مترمربع می‌رسد. فرش مهربان به کشورهای آمریکا، کانادا، آلمان، ایتالیا و اتریش و همچنین کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود.