مخالفت جنبش فتح فلسطین با طرح ۷ بندی حماس برای تحقق آشتی ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش حماس فلسطین روز پنجشنبه با ابراز تمایل شدید خود برای تحقق آشتی ملی و شروع به کار دولت وحدت ملی، طرحی هفت بندی را به تشکیلات خودگردان ارائه داد.

در همین راستا، حماس طبق این طرح از موافقت با انحلال «کمیته دولتی اداره غزه» که در ماه مارس گذشته تشکیل داد، در مقابل تحقق برخی شروط خبر داد اما این موضوع با واکنش منفی جنبش فتح روبه‌رو شد.

طبق سخنان «صلاح الردویل» عضو دفتر سیاسی حماس این طرح ۷ بندی شامل این موارد می شود: گفت‌وگوی ملی، رایزنی برای تشکیل دولت وحدت ملی، فعال کردن پارلمان در اسرع وقت، آمادگی برای انتخابات پارلمانی، ریاستی و انتخابات شورای ملی و همچنین نشست فوری در سطح سران موقت سازمان آزادی‌بخش برای اتخاذ تصمیم‌های ملی.

این در حالی است که «اسامه القواسمی» سخنگوی جنبش فتح ضمن مخالفت با این طرح حماس اعلام کرد که این طرح نیست بلکه شروطی غیرقابل اجرا برای تعویق آشتی ملی فلسطین و تعمیق دو دستگی و جدانگاه داشتن نوار غزه و حرکت به سوی ائتلاف با محمد دحلان است!

سخنگوی فتح توضیح داد که حماس طرح رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را که سه بند دارد رد کرده است؛ ۱- انحلال کمیته دولتی بدون پیش شرط. ۲- اجازه به دولت وحدت ملی برای کار در غزه ۳- برگزاری انتخابات.