توسعه مراکز کارآفرینی راه حل اشتغال پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد صاحبکار خراسانی عصر پنج شنبه، در کارگروه تخصصی اشتغال و برنامه‌ریزی استان مازندران، در محل سالن شماره یک استانداری، اظهار کرد: در تمام دنیا فرآیند تشکیل هسته و پارک هسته در درون مراکز رشد نهادینه شده و در کشور ما هم شکل گرفته است.

وی افزود: معتقدیم در همه شهرهای استان‌ها از جمله مازندران باید مراکز رشد علم و فناوری وجود داشته باشد و اگر این مراکز وجود دارد باید تخصصی شود.

رئیس امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با بیان اینکه قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان در سال ۹۲ و در دولت تدبیر و امید تدوین شد و صندوق نوآوری و شکوفایی ب‌ منظور کمک به تحقق و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، نیز شکل گرفت و ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دولت منابع اختصاص داد که این صندوق هیات امنایی اداره شود.

صاحبکار خراسانی، بحث معافیت مالیاتی را از دیگر مواردی عنوان کرد که در قانون حمایت لحاظ گردیده است و ادامه داد: در سال ۹۲ حدود ۵۰ شرکت دانش‌بنیان برای معافیت معرفی شدند و این آمار در سال ۹۳ به هزار و ۵۰۰ شرکت و سال ۹۴ به ۲هزار و ۱۰۰ شرکت رسیده است.

وی افزود: عمده این شرکت‌ها نوپا بودند زیرا معافیت مالیاتی برای شرکت‌های دانش بنیان نوپا کمک بزرگی است که یکی از سیاست‌های دولت حمایت از سیاست‌های مالیاتی بوده است.

رئیس امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، درباره مزایای گمرکی قانون حمایت گفت: بر طبق این بند هرگونه فعالیت تحقیقاتی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان هم بر طبق تعرفه دولت امکان‌پذیر است.

صاحبکار خراسانی، از امضای تفاهم‌نامه‌هایی با سایر دستگاه‌ها، وزارت دفاع و نیروهای مسلح، صدا و سیما خبر داد که هرکدام در بخش‌های تعریف شده خود در حوزه شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان همکاری کنند.

وی، ادامه داد: برای مستقر شدن شرکت ها در کاربری‌های تجاری و اداری با شهرداری تهران صحبت کردیم تا شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در کاربری‌های مسکونی بتوانند فعالیت کنند.

رئیس امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در ادامه با تاکید بر اینکه این هماهنگی باید در شهرداری‌های استان‌ها هم صورت گیرد، گفت: برنامه‌هایی هم برای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان داریم؛ ضمن اینکه تاکنون ۱۱۰ برنامه حمایتی از شرکت‌های دانش بنیان تدوین شد که بکارگیری همه ابزارها در قالب این ۱۰ برنامه بوده است.

صاحبکار خراسانی، تصریح کرد: شرکت‌ها و موسساتی که محصولات دانش‌بنیان تولید می‌کنند و درخواست دارند که به‌عنوان شرکت‌دانش بنیان ثبت شوند باید در سامانه Daneshbinyan.ir ثبت‌نام کنند.

وی ادامه داد: ما پنجره‌ی واحدی برای شرکت دانش بنیان در نظر گرفتیم که لازم است از ۱۱۰ برنامه حمایتی در اجرای این پنجره واحد استفاده شود.

صاحبکار خراسانی در ادامه با بیان اینکه این مسیر یک مسیر جهانی است، گفت: بنا داریم تمامی مسیرهای منتهی به دانش بنیان شدن را کوتاه و تسهیل کنیم.

وی با بیان اینکه فرآیند ارزیابی از شرکت‌های دانش‌بنیان در همه استان‌ها انجام می‌شود، افزود: کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها، ۱۲عضو دارد و اجرای سیاست‌های کلی دبیرخانه کارگروه بر عهده ما است ضمن اینکه برای ارزیابی از توان کارگزاران و شرکت‌های ارزیاب خصوصی استفاده کرده‌ایم.

رئیس امور شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در ادامه تصریح کرد: همه فرایندهای ارزیابی رایگان است و هزینه آن توسط معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری تامین می‌شود برای ارزیابی از توان بخش خصوصی و توان استانها استفاده کرده‌ایم.

صاحبکار خراسانی، تصویب قانون ممنوعیت خرید نرم‌افزارها و کالاهای خارجی توسط دستگاه‌های دولتی را در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ۱۰۴ قلم کالای دیگر به این ممنوعیت اضافه شده است.

وی، ابراز کرد: در شورای اقتصاد که پروژه‌های بزرگ تصویب می‌شود، مقرر شد یکی از اعضای آن، معاونت پارک علمی و فناوری ریاست جمهوری باشد تا قبل از تصویب قرارداد پیوست معاونت پارک علمی و فناوری دریافت کند.

صاحبکار خراسانی، خواستار آن شد در این جلسه مصوب شود تاآمار تعداد مراکز رشد استان رصد شود ضمن اینکه مراکز رشدی که قابل پیش‌بینی تا پایان سال است ارائه گردد.

وی، ادامه داد: کمیته اشتغال به‌عنوان کمیته ویژه دانش‌بنیان شکل بگیرد و با مسئولیت رئیس پارک علمی و فناوری استان و این کمیته شاخص‌ها را رصد و شناسایی کند.