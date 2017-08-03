حجت‌الاسلام حجت‌الله سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ویژگی‌های جامعه دین‌مدار اظهار داشت: از ویژگی‌های جامعه دین‌مدار، داشتن اخلاق اجتماعی یا «کرامت محوری» است، و لذا حفظ کرامت دیگران از اساسی‌ترین موضوعات اخلاقی اجتماعی است.

وی با استناد به قرآن کریم، کرامت انسان را موهب الهی از بدو خلقت دانست و گفت: این موهبت، همزاد و همراه با خلقت جسمانی انسان است و خداوند متعال، نوع انسان را به عنوان کریم معرفی کرد و فرمود؛ «لقد کرمنا بنی آدم؛ همانا فرزندان آدم را گرامی داشتیم».

حجت‌الاسلام سروری در ادامه بیان کرد: انبای الهی آمدند، تا انسان‌ها را صاحب عزّت کنند و از پستی‌ها برهانند و اگر بعثت پیامبران نبود، بشر با بوسه زدن بر پای بت‌های جاندار و بی جان و سجده‌ کردن و قربانی آوردن برای آنها، همچنان کرامت خود را به رایگان می‌فروخت.

این استاد حوزه تاکید کرد: ارتقا و رشدی که خداوند سبحان بواسطه‌ فرستادن انبیاء الهی و کلام وحی، به بندگان عطا می‌کند نشان از مهر و تکریم اوست، این ارتقا و رشد انسان در حالی است که سایر موجودات حتی ملائکه از جایگاهی که خداوند برای آنان در نظر گرفته ذره‌ای ارتقاء ندارند، همانطور که قرآن کریم می‌فرماید: «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ ».

وی با بیان اینکه تکریم خداوند مهربان فقط به بنی‌آدم اختصاص دارد و سایر موجودات از این تکریم بی‌بهره‌اند، گفت: از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است، حفظ و توسعه کرامت او نیز در گِرو ارتباطات جمعی و گروهی است. به دلایل و بهانه‌های مختلف، باید در روابط اجتماعی، شخصیت دیگران را ارتقاء داد، خویشاوند، فقیر، میهمان، سید، فقیه، دوست شیعه، غریب، هم کیش و… باید از این حق برخوردار باشند.

تاکید بر بزرگداشت سالخوردگان، تکریم اهل علم و ایمن ماندن از خشم الهی

حجت الاسلام سروری با بیان اینکه کرامت ‌ورزی ابعاد مختلف مالی، آبرویی، عاطفی، اجتماعی و... دارد، افزود: بسیاری از گفتارها و کردارها مانند غیبت، تهمت، بدبینی، تجسس، اشاعه فحشا و… از آن جهت در محدوده خط قرمز قرار گرفته و گناه شمرده شده‌اند که کرامت و شخصیت دیگران را پایمال می‌کنند.

وی اظهار داشت: امام علی (ع) خطاب به فرزند باکرامتشان امام حسن مجتبی (ع)، حفظ کرامت دیگران را به بهترین وجه بیان می‌کند و می‌فرماید: «یَا بُنَیَّ اِجْعَلْ نَفْسَکَ مِیزَاناً فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ غَیْرِکَ فَأَحْبِبْ لِغَیْرِکَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَ اِکْرَهْ لَهُ مَا تَکْرَهُ لَهَا وَ لاَ تَظْلِمْ کَمَا لاَ تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ وَ أَحْسِنْ کَمَا تُحِبُّ أَنْ یَحسَنَ إِلَیْکَ ؛ پسرم! خویشتن را معیار و ترازوی قضاوت میان خود و دیگران قرار ده. برای دیگران چیزی را دوست دار که برای خود دوست می داری و برای آنها نپسند آنچه را برای خود نمی پسندی، به دیگران ستم نکن همان گونه که دوست نداری به تو ستم شود، به دیگران نیکی کن چنان که دوست داری به تو نیکی شود».

حجت الاسلام سروری افزود: سپس امام علی (ع) در ادامه پیرامون تنظیم روابط با دیگران می‌فرماید؛ «وَ اِسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِکَ مَا تَسْتَقْبِحُ مِنْ غَیْرِکَ وَ اِرْضَ مِنَ اَلنَّاسِ بِمَا تَرْضَاهُ لَهُمْ مِنْ نَفْسِکَ وَ لاَ تَقُلْ مَا لاَ تَعْلَمُ وَ إِنْ قَلَّ مَا تَعْلَمُ وَ لاَ تَقُلْ مَا لاَ تُحِبُّ أَنْ یُقَالَ لَکَ؛ آنچه را برای دیگران قبیح می‌شمری برای خودت نیز زشت شمار و برای مردم راضی شو به آنچه برای خود از سوی آنان راضی می شوی، آنچه را که نمی‌دانی مگو، اگر چه آنچه می دانی اندک باشد، و آنچه را دوست نداری درباره تو بگویند، درباره دیگران مگو».

نویسنده کتاب "پنجره‌ای به زندگی" تاکید کرد: از آنجا که هر انسانی از دیگران انتظار دارد که کرامتش را حفظ کنند، خود نیز باید در حفظ کرامت دیگران بکوشد.

وی به بیان افق دین در خصوص تکریم نمودن پرداخت و گفت: یکی از این موارد بزرگداشت سالخوردگان است، امام صادق (ع) می‌فرماید؛ «من اجلال اللّه عزوجل، اجلال المؤمن ذی الشیبة و من أکرم مؤمناً فبکرامة الله بدأ؛ بخشی از اجلال خداوند، اجلال مؤمن سالخورده است و هر کسی مؤمنی را گرامی بدارد، خدا را گرامی داشته است».

وی به مسئله تعظیم دین خدا اشاره کرد و گفت: امام صادق(ع) فرمود؛ «من عظّم دین الله عظّم حقّ اخوانه و من استخفّ بدینه استخفّ باخوانه؛ هر کس دین خدا را بزرگ شمرد حق برادرانش را بزرگ شمرده و هر کس دین خدا را کوچک شمارد، حق برادرانش را کوچک شمرده است».

وی تکریم اهل علم و دانش را مورد تاکید قرار داد و گفت: رسول خدا (ص) می‌فرماید؛ «من أراد رضائی فلیکرم صدیقی قالوا یا رسول الله من صدیقک قال صدیقی طالب العلم؛ هر کس رضایت مرا می‌خواهد، دوست مرا تکریم کند، عرض کردند یا رسول الله دوست شما کیست؟ فرمود دوست من، کسی است که در جستجوی علم است و کسی که او را گرامی بدارد مرا گرامی داشته و کسی که مرا گرامی بدارد خدا را گرامی داشته و کسی که خدا را گرامی بدارد بهشت برای اوست».

هرکس عالم فقیه مسلمانی را گرامی بدارد، روز قیامت در حالی که خدا از او راضی است خدا را ملاقات می‌کند

نویسنده کتاب "الفبای زندگی" گفت: در حدیثی دیگر از رسول خدا(ص) می‌خوانیم؛ «من أکرم أخاه المؤمن بکلمة یلطفه بها أو قضی له حاجة او فرّج عنه کربة لم تزل الرحمة ظلاً علیه؛ هر کس به وسیله سخنی، یا بر آوردن نیازی یا گشودن گرهی، برادر مؤمنش را اکرام کند، پیوسته سایه رحمت الهی بر او گسترده است».

این محقق و نویسنده حوزوی، ایمن ماندن از خشم الهی را از دیگر نتایج ارزشمند تکریم بنده مومن دانست و گفت: رسول خدا (ص) فرمود «قال الله تبارک و تعالی لیأذن بحرب منّی من آذی عبدی المؤمن ولیأمن غضبی من أکرم عبدی المؤمن؛ خدای تبارک و تعالی فرمود؛ کسی که بنده مؤمن مرا بیازارد باید با من اعلان جنگ کند و کسی که بنده مؤمن مرا گرامی بدارد از خشم من در امان است».

وی به مسئله احترام به عالم فقیه اشاره کرد و افزود: امام صادق(ع) فرمود «من أکرم فقیهاً مسلماً لقی الله یوم القیامة و هو عنه راض؛ هر کس عالم فقیه مسلمانی را گرامی بدارد، روز قیامت در حالی که خدا از او راضی است خدا را ملاقات می‌کند».

نویسنده کتاب "بصیرت در زندگی" با اشاره به اهمیت احترام به سادات گفت: رسول خدا (ص) می‌فرماید «حقّت شفاعتی لمن أعان ذرّیتی بیده و لسانه و ماله؛ شفاعت من برای کسی که فرزندانم را با دست و زبان و دارایی‌اش یاری کند، حتمی است».

وی در ادامه به اهمیت تکریم نیازمند اشاره کرد و توجه و رسیدگی به وضیعیت تهیدستان و محرومان جامعه را از مهم‌ترین آموزه‌های مکاتب و رهبران الهی دانست و افزود: قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع) با عنوان کردن انفاق، به دنبال این هستند که دو قطب فقر و غنا را از میان بردارند یا دست کم این فاصله را به حداقل برسانند، توصیه حضرت موسی(ع) به قارون سرمایه‌دار این بود که «أحسن کما أحسن الله الیک؛ نیکی کن،همچنان که خدا به تو نیکی کرده است».

حجت الاسلام سروری بر تکریم یتیم با حفظ کرامت او تاکید کرد و گفت: رسول خدا(ص) به امیر مومنان علی(ع) فرمود «یا علی من کفی یتیماًفی نفقته بماله حّی یستغنی وجب له الجنة یا علی من مسح یده علی رأس الیتیم ترحّماً له أعطاه الله بکل شعره نوراً یوم القیامة؛ هر کس به وسیله دارایی‌اش مخارج یتیمی را تأمین کند تا او خودکفا شود، بهشت بر او واجب می‌شود.هر کس دست نوازش بر سر یتیم بکشد خدا در مقابل هر موی سر او در روز قیامت به او روشنایی و نور می‌بخشد».

تقوا ره توشه مسیر کرامت انسان است

وی در خصوص میهمان‌ نوازی و اکرام میهمان گفت: رسول خدا(ص) فرمود «من اکرم الضیف فقد اکرم سبعین نبیا؛ هر کس میهمان خود را اکرام کند، گویی هفتاد پیامبر را اکرام کرده است» و هر کس برای میهمانش یک درهم خرج کند مانند آن است که یک میلیون دینار، در راه خدا خرج کرده است. در حدیثی دیگر رسول خدا(ص) فرمود «یا علی اکرم الجار و لو کان کافرا؛ ای علی!همسایه را گرامی بدار، اگر چه کافر باشد» و نیز فرمودند «أکرم الضیف و لو کان کافرا؛میهمان را گرامی بدار،اگر چه کافر باشد».

نویسنده کتاب "اخلاق کریمانه" اضافه کرد: امروزه متاسفانه، سُنت حَسنه مهمان نوازی به آفات مختلفی همچون چشم و هم چشمی، اسراف، اختلاط، اتلاف وقت، بیهوده گویی، مسابقه در لباس و زیور آلات و… دچار شده است.

وی در خصوص فضیلت تکریم انسان غریب نیز گفت: علی(ع) فرمود «من أکرم غریباً فی غربته أو نفّس غمّه أو سقاه شربة أو ضحک فی وجهه فله الجنّة؛ هر کس غریبی را اکرام کند یا اندوه او را بزداید یا خوراکی به او بخوراند یا نوشیدنی به او بنوشاند یا با روی گشاده و لبخند با او روبرو شود، بهشت برای اوست».

حجت‌الاسلام سروری تقوا را ره توشه مسیر کرامت و عامل نیل به آن برای انسان دانست و گفت: قرآن کریم می‌فرماید «تزوّدوا فان خیر الزاد التقوی» و به عبارت دیگر، تقوا یگانه معیار کرامت انسان است و در غیر محور تقوا، کرامتی وجود ندارد و هر که تقوایش قوی‌تر باشد، به همان میزان از گنجینه کرامت الهی بیشتر بهره‌مند می‌باشد.

وی به بیان عوامل کرامت اکتسابی در انسان پرداخت و گفت: ایمان یکی از پایه‌ها و ارکان تشکیل دهنده تقوا است و بالتبع یکی از عوامل کرامت انسان، ایمان است، عمل صالح و معرفت به همراه عبادت که در واقع، از عوامل کرامت هستند.