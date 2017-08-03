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۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۰۶

ترامپ: روابط با روسیه بطور خطرناکی کاهش یافته است

ترامپ: روابط با روسیه بطور خطرناکی کاهش یافته است

رئیس جمهور آمریکا کاهش سطح روابط کشورش با روسیه را بطور بی سابقه ای پائین و خطرناک دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با منتشر کردن پیامی توئیتری این مطلب را ذکر کرد.

وی در صفحه توئیتر خود نوشت: روابط با روسیه بطور بی‌سابقه و خطرناکی پایین است.شما باید از کنگره تشکر کنید همان کسانی که اوباما کر را ملغی نکردند.

وی روز گذشته با امضای طرح تحریم های روسیه، ایران و کره شمالی مصوبه کنگره این کشور را تبدیل به قانون کرد.

وی به هنگام امضاء این طرح گفت با اینکه با برخی موارد این تحریم ها در قبال روسیه موافق نیست ولی بخاطر حفظ وحدت ملی آمریکا آن را امضاء می کند.

امضاء تحریم های مذکور با واکنش تند مقامات روسیه و اعتراضات اتحادیه اروپا مواجه شده است.

کد مطلب 4049460
پیمان یزدانی

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